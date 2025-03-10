YEO teknoloji, Enerjisa'dan 6,9 milyon dolarlık sipariş aldı

YEO Teknoloji, Enerjisa Enerji Üretim ile Dampınar RES'in elektrifikasyon ve otomasyon ile enerji iletim hattı işlerinin yapımı için 6,9 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında Türkiye'de kurulması planlanan 46.2MW kapasiteli Dampınar Rüzgar Enerji Santrali'nin elektrifikasyon ve otomasyon ile enerji iletim hattı işlerinin yapımı için (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) bugün 6.900.000 USD toplam bedelle olmak üzere iki ayrı sözleşme imzalanmıştır" denildi.