Demir fiyatlarını Çin beklentileri yükseltti

Vadeli demir cevheri fiyatları, Çin'in son açıkladığı cansız enflasyon verilerinin yıllık büyüme hedefini tutturmak için ek destekleyici önlemler alınacağına dair umutları artırmasıyla yükselirken, talep beklentilerine ilişkin süregelen endişeler kazançları kontrol altında tuttu.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.06'da yüzde 0,39 artışla 777,5 yuan/tona (107,17 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'nda gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,4 artışla 100,85 dolar/tona yükseldi. Kontrat, seansın başlarında 100 dolarlık kilit psikolojik seviyenin altına düşerek 99,5 dolar/tona geriledi.

Çin'in şubat ayı tüketici fiyat endeksi beklentileri karşılayamadı ve son 13 ayın en keskin düşüşünü kaydederken, üretici fiyatlarındaki deflasyon da devam etti.

Analistler, bu durumun Pekin'i, özellikle de dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ABD ile tırmanan bir ticaret savaşıyla karşı karşıyayken, ekonomik büyümesini canlandırmak için daha fazla teşvik önlemi almaya sevk edebileceğini söyledi.

Çin 2025 ekonomik büyüme hedefini geçen yıla göre değişmeyerek yaklaşık yüzde 5 olarak belirledi.

Piyasa duyarlılığı, uzun süredir devam eden krizin çelik ürünleri tüketimini azalttığı ve son iki yıldır çelik ve çelik üretimi bileşen fiyatlarını baskıladığı Çin'in emlak piyasasındaki iyileşme işaretleriyle de destekleniyor.

Ancak, Pekin'in sektörü zora sokan kapasite fazlalığını gidermek için bu yıl ham çelik üretimini azaltmaya devam etme sözü vermesinin ardından yatırımcıların önümüzdeki haftalarda açıklanacak özel önlemler konusunda temkinli davranması fiyatları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,09 ve yüzde 0,36 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,89, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,5, filmaşin yüzde 0,78 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 0,15 arttı.