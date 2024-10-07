Hepsiburada'dan Huawei Cloud ile işbirliği

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Huawei'in 'Türkiye'de, Türkiye için' stratejisiyle konumlandırdığı yerel veri merkezleri ve güçlü AR-GE desteğiyle operasyonel maliyetleri optimize etmeyi, daha düşük gecikme sürelerine ulaşmayı, yüksek güvenlik ve üstün performans eşliğinde müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Bu stratejik geçişle birlikte, Hepsiburada'nın on-prem veri merkezlerinin bulutla entegre edilerek verilerin yurtdışına çıkışı engellenmesi, gecikme sürelerinin neredeyse sıfıra indirilmesi ve operasyonel maliyetlerin düşürülerek, müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Dijital dönüşüme katkı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Onur Karahayıt, yerel veri merkezleri ve yenilikçi çözümleri sayesinde, Hepsiburada'nın performansını artırmayı ve uluslararası ağ risklerini minimize etmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Sunduğumuz esnek ve güvenilir çözümlerle Hepsiburada'nın teknoloji altyapısının uzun vadede sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz. Bu işbirliği, Hepsiburada'nın büyüme stratejilerini desteklerken, Huawei Cloud olarak Türkiye’deki dijital dönüşüme katkı sağlamamıza da olanak tanıyor.' ifadelerini kullandı.

Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov da Huawei Cloud ile olan stratejik ortaklıklarının, her iki şirketin de güçlü yönlerini bir araya getirdiğini aktardı.

Hepsiburada'nın e-ticarette öncü girişimleri ve Huawei Cloud'un bulut teknolojilerindeki küresel gücü, yenilik odaklı büyüme için mükemmel bir zemin oluşturduğunu ifade eden Shevenkov, bu sinerjinin, uzun vadede sürdürülebilir bir başarı sağlarken, operasyonel verimliliklerini de en üst seviyeye çıkardığını bildirdi.

Hepsiburada Sistem, Platform ve Bilgi Güvenliği Operasyonlarından Sorumlu Grup Direktörü Mustafa Kemal Erişen ise işbirliğine ilişkin 'Huawei Cloud'un yenilikçi çözümleriyle bulut hizmetlerinin bilgi güvenliği ve platform yönetiminde sürdürülebilir iyileşmeler sağlıyor, ayrıca sistem entegrasyonlarıyla operasyonlarımızın sürekliliğini güvence altına alıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Huawei Cloud'un yenilikçi çözümlerinden faydalanıyor

Hepsiburada, operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla, Huawei Cloud'un yenilikçi çözümlerinden faydalanıyor. Şirket, yüksek esneklik ve düşük toplam sahip olma maliyeti sağlayan Elastic Cloud Server (ECS) ile önemli bir performans ve verimlilik artışı hedefliyor.

İşbirliği kapsamında, Cloud Container Engine (CCE) kullanılarak, ağ kayıplarının sıfıra indirilmesi ve gecikme sürelerinin yüzde 20 azaltılması da amaçlanıyor.

Hepsiburada'nın kesintisiz operasyonlarını desteklemek için, düşük gecikme ve yüksek yedeklilik sunan Direct Connect çözümü de Huawei Cloud tarafından kullanıma sunuldu.

Direct Connect, Hepsiburada'nın veri trafiğini doğrudan ve güvenli bir şekilde Huawei Cloud'un yerel veri merkezlerine bağlayarak, uluslararası ağ bağlantılarında oluşabilecek kesintileri ve performans kayıplarını ortadan kaldıracak.