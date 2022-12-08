Hepsiburada'nın satış hacmi 10,7 milyar TL

Hepsiburada'nın 2022'nin üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, toplam satış hacmi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 10,7 milyar TL’ye ulaştı. Sipariş adedi 2021'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 26 artış kaydetti ve 17,4 milyona yükseldi.

2021'in üçüncü çeyreğinde 10,7 milyon olan aktif müşteri sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 artışla 11,8 milyon olurken, 4,4 olan sipariş sıklığı ise 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 21 artarak 5,4’e çıktı. Platformdaki aktif satıcı sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 artış gösterdi ve 94,3 bine yükseldi.

Hepsiburada'nın 2017 yılında başlattığı Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü Programı ile destek sağlanan kadın girişimcilerin sayısı ise yaklaşık 38 bine ulaştı. Hepsiburada, 2021'in eylül sonu itibarıyla 76,9 milyon olan ürün sayısını 30 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 89 artışla 145 milyona çıkararak ürün tekliflerini güçlendirdi. Öte yandan, toplam satışlar içinde pazar yeri payı üçüncü çeyrekte yüzde 68,2 olarak gerçekleşti.

Finansal verilerin enflasyona göre yeniden muhasebeleştirilmesi sonucunda yılın ilk 9 ayında gerçekleşen toplam satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azaldı.

Sipariş adedi yüzde 26 arttı

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, karlılık yolunda ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Hem sipariş sıklığındaki artış hem de aktif müşteri büyümesi sayesinde toplam sipariş adedi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26 arttı. Ayrıca, finansal teknolojiler alanında da ilerleme kaydetmeye devam ettik. Bu kapsamda Hepsipay gelişmiş müşteri doğrulama ve e-cüzdan yetenekleriyle alışveriş deneyimini zenginleştirecek yeni özellikler geliştirmeye odaklandı. Kasım ayı ortasında Hepsipay 10 milyon cüzdan kullanıcısını aştı. Birlikte sadece e-ticarette değil, aynı zamanda finansal teknolojiler, lojistik, reklam hizmetleri ve benzeri alanlarda da güçlü kabiliyetlere sahip entegre bir teknoloji ekosistemi geliştirdik."