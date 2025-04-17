Hermes'in satışları ilk çeyrekte yüzde 7 arttı

Fransız lüks grubu Hermes, yılın ilk çeyreğinde daha yüksek gelir elde ettiğini, ancak azalan talep ve ABD gümrük vergileri tehdidi nedeniyle sektördeki belirsiz ortamda büyümenin yavaşladığını bildirdi.

Hermes, yılın ilk üç ayındaki gelirinin sabit döviz kurları üzerinden yıllık yüzde 7,2 artışla 4,13 milyar Euro olduğunu söyledi. Bu sonuç, analistlerin 4,14 milyar Euro gelir tahminleriyle karşılaştırılıyor.

Büyüme oranı, grubun sabit döviz kurları üzerinden yaklaşık yüzde 18'lik bir gelir artışı kaydettiği bir önceki çeyreğe göre bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Yavaşlamaya rağmen Hermes, mart ayında önemli ABD pazarındaki olumlu ivmenin de yardımıyla Amerika kıtası da dahil olmak üzere tüm coğrafi bölgelerde büyüme kaydetti.

İleriye dönük olarak şirket, ekonomik, jeopolitik ve parasal belirsizliklere rağmen orta vadede sabit kur üzerinden gelir artışı hedeflemeye devam ettiğini söyledi.