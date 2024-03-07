HİDROMEK uluslararası tasarım ödülü sayısını 34’e çıkardı

ANKARA (EKONOMİ) - HİDROMEK’in “Opera 5.0 - Geleceğin Akıllı Makineleri için Gelişmiş Akıllı Kullanıcı Deneyimi” projesi, IF Design Awards 2024’te “User Experience - UX” (Kullanıcı Deneyimi) kategorisinde tasarım ödülü kazandı.

Bu ödül HİDROMEK’in aynı kategoride 9’uncu toplamda ise 34’üncü tasarım ödülü oldu.

HİDROMEK Tasarım Stüdyo Müdürü Hakan Telışık, performans, verimlilik ve dayanıklılığı yüksek makineler üretmeyi önceliklendirdiklerini söyledi. Telişik kullanıcıların konforlu ve güvenli çalışmalarını sağlamanın da kendileri için önemli olduğunu kaydederken,

“Makinelerimiz, kullanım alanları itibariyle zor sahalarda çalışıyorlar. Bizler HİDROMEK operatörlerinin bir ofis ortamında çalışırcasına konforlu ve güvenli bir şekilde çalışmalarını önemsiyoruz” dedi.