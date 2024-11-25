Hiposan'ın gündeminde yatırımlar var

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Hiposan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Camgöz, 1988 yılında merhum Halit Camgöz tarafından kurulan ve bugün ikinci kuşak tarafından yönetilen Hiposan’ın 2024 yılı hedefleri ve sektörün mevcut durumu hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Ali Camgöz, tamamen kendi öz sermayesi ile büyüyen bir firma olduklarını vurgulayarak, “2023 yılında hidrolik pompa, valf, ara bağlantı elemanları ve PTO gibi ürünlerde aylık ortalama 10 bin adet üretim gerçekleştirdik. Güney Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Rusya başta olmak üzere elliden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

“Sektörde takip edilen bir firmayız”

2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla küresel durgunluğa rağmen ciro hedeflerinin yüzde 90'ına ulaşacaklarını belirten Camgöz, “Hali hazırda 12 bin yüz metrekaresi kapalı, toplamda 20 bin metrekarelik alanda üretim yapıyoruz. Yaklaşık 100 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Sektörümüzde takip edilen bir firmayız. Ürün gamımızı artırmak için yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde bütün sektörlerde olduğu gibi kendi sektörümüzde de bir durağanlaşma oldu. Fakat firmamız adına önceki yıllardan çok da aşağı kalır işler yapmadık. Mevcut piyasa koşullarından kaynaklı olarak hedeflerimizden sapmalar olsa da 2024 yılının bizim için gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“Ürün çeşitliliğimizi artıracağız”

Firmanın üretim hattına yeni tezgah yatırımları yaparak ürün çeşitliliğini artırmayı planladığını belirten Camgöz, “Firmamızın önümüzdeki yıl ve sonrası için en önemli gündemi yatırım. Her yıl ürün gamımıza yeni ürünler katıyoruz. Yatırımlarımızı tamamen öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl da tezgah parkurumuza yeni yatırımlar yaprak ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Bütün bunların yanında önceki yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da yenilikçi hidrolik pompalar ve PTO’lar geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam edecek. Katma değerli ürünlerle ülkemize daha fazla katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerini kulandı.

“Artık vasıfsız eleman da bulamıyoruz”

Ali Camgöz, sektörde yaşanan iş gücü yetersizliği ve ekonomideki dalgalanmaların firmaları zorladığını söyleyerek, “Sektörümüzde bugün en önemli problem iş gücüdür. Bilhassa Konya sanayisinde tüm firmalar bu problemi yaşıyor. Vasıflı, yetişmiş elemandan vazgeçmiş durumdayız fakat vasıfsız eleman da bulamaz hale geldik. Herkes üniversite okuyor ama sonunda üniversiteli işsiz oluyor. Devletimizin bu konu hakkında bir an önce meslek liseleri üzerinden olaya el atması gerekiyor. Ayrıca, ekonomimizdeki değişkenler ve enflasyon da hızımızı kesen etkenlerden. TL bazında maliyetler artarken döviz kurlarının sabit kalması, bizim fiyat tutturmamızı ve yurt dışındaki firmalarla rekabet etmemizi engelliyor. Pandemi sonrası Çin’in her pazarda güçlenmesi de ihracat payımızı olumsuz etkiledi. 2023 sonunda ciromuzun yüzde 48’ini ihracattan sağlarken, bu oran 2024 Kasım itibarıyla yüzde 33’e düştü” dedi.

Çalışarak, teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğini söyleyen Ali Camgöz, yenilikçi ürünlerle mevcut cari açığın kapatılmasında fayda sağlanacağını da sözlerine ekledi.