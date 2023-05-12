Hitachi Astemo Türkiye lojistik merkezini devreye aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dünyada 27 farklı ülkede yaklaşık 140 tesiste 90 bin kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası, gelecek odaklı hedefleri doğrultusunda büyüme ve gelişmesini sürdürüyor. Firma, küresel müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin yanıt verebilmek adına yeni bir yatırım hamlesi yaparak, toplamda 5 bin 500 metrekarelik bir alana sahip yeni lojistik merkezini hayata geçirdi.

Yeni tesisin açılışında konuşan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, “Küreselleşen yeni dünya düzenine uyum sağlayarak ve fark yaratan çalışmalara imza atarak yol almayı sürdürüyoruz. Değişen küresel dinamiklerle birlikte firmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve müşterilerimize kaliteli hizmet verebilmek adına kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni yatırımımızı da bu doğrultuda hayata geçirdik” dedi.

“Daha hızlı yanıt vereceğiz”

Bursa’daki ikinci lokasyonlarını açtıklarını ifade eden Bayram, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan lojistik merkezinin yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini kaydetti. Bayram, yatırımlarıyla birlikte istihdama da katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Bayram, bu hamleyle birlikte 2023 yılı hedefleri doğrultusunda oldukça önemli bir adım daha attıklarını belirterek, “Sürdürülebilir büyüme anlayışımızla global yolculuğumuza fark yaratarak devam edeceğiz. Yeni lojistik merkezimizle müşterilerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vereceğiz. Merkezimiz aynı zamanda bizlere gelişim ve daha yüksek kapasiteli bir çalışma imkânı da sunacak” dedi.