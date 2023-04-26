Honda'dan stratejik işbirliği kararı

Japon otomobil üreticisi Honda, istikrarlı yarı iletken arzını güvence altına almak için Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ile stratejik bir işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Honda CEO'su Toshihiro Mibe, şirketin uzun vadeli istikrarlı çip arzı için doğrudan çip üreticileriyle ilişkiler kuracağını ve TSMC ile temel bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Operasyon Direktörü Shinji Aoyama ise Honda'nın TSMC ile olan bağından 2025 mali yılından itibaren etkisini görmeye başlayacağını belirtti. Honda ayrıca, 2026 yılına kadar Japonya'da dört yeni elektrikli araç modeli çıkaracağını da duyurdu.