Honda'nın kâr ve satışlarında düşüş

Şirket, mali yılın ilk yarısında kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20'ye yakın bir düşüş yaşandığını açıkladı. Kârda yaşanan düşüşün büyük ölçüde, Honda'nın Çin'deki satışlarında yaşanan gerilemeden kaynaklandığı ifade edildi.

Honda Motor Co.’nun bu yılın Nisan-Eylül ayları arasında kalan 6 aylık döneme ait kârı 494 bin 68 milyar yen seviyesinde oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 616 milyar yen seviyesinde olmuştu. Şirketin satışları ise anılan dönemler itibarı ile 9,6 trilyon yenden 10,8 trilyon yene yükseldi.

Honda'nın satışlarını artıran küresel düzeyde motorsiklet satışlarında yaşanan artış oldu. Bununla birlikte özellikle Çin'e yönelik otomobil satışları önemli ölçüde geriledi.

Tokyo merkezli Honda'ya göre, garanti maliyetleri ve kalite sorunlarıyla ilgili giderler de Honda'nın kârını aşındırırken, döviz dalgalanmaları da olumsuz etkilere neden oldu. Şirket üç aylık rakamları açıklamadı.

Kâr tahmini azaldı

Honda, Mart ayına kadar olan mali yıl için kâr tahminini 50 milyar yen düşürerek 950 milyar yene çekti. Bu, Honda'nın geçen mali yılda kazandığı 1,1 trilyon yenden daha düşük bir seviyeyi ifade ediyor. Bilanço haberinin ardından, Honda hisseleri yüzde 6,5 oranında değer kaybetti.