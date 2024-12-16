HS Calculus maliyetleri azaltmayı ve hataları minimuma indirmeyi hedefliyor

EKONOMİ (BURSA) - Yeni nesil Doğal Dil İşleme (NLP) yetenekleriyle desteklenen HS Calculus, veri getirme ve ilgili bilgi aktarımı süreçlerini yeniden tanımlıyor. Pazarlama ve İletişim Müdürü Büşra Şener Kılıç, TÜBİTAK tarafından desteklenen, Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş milli bir yazılım olan HS Calculus ile ilgili bilgiler verdi. Kılıç, “Sistemimiz yapay zeka destekli içerik üretimi sayesinde çok yönlü ve anlık bilgi sağlarken, veri gömme (embedding) teknikleri kullanarak bilgileri anlamlı ve etkili bir şekilde temsil ediyor. Teknolojimiz, çoklu veri kaynağı entegrasyonu ile farklı veri kaynaklarından gelen bilgileri bir araya getirerek, veri kaynağı güncellemelerinin hızlı entegrasyonu sayesinde en güncel bilgilere anında erişim sağlayarak, müşterilerimize gerçek zamanlı sorgulama ve cevaplama imkanı sunarak müşteri deneyimini artırmaktadır” dedi.

Hatalı sınıflandırmanın önüne geçiliyor

HS Calculus, ürünlerin doğru şekilde sınıflandırılmasını sağlayan yapay zeka destekli algoritması ile dikkat çekiyor. Büşra Şener Kılıç, “Sistemimiz sadece ülkemizin değil, 75 farklı ülkenin tarife cetvellerine erişim sağlayarak, her ülkeye özgü GTİP kodlarını ulusal düzeyde belirleyebiliyor” dedi. Kısa bir süre içerisinde tüm ülkelerin tarife cetvellerinin sisteme dahil edilmesinin hedeflendiğini belirten Büşra Şener Kılıç, “HS Calculus, hatalı GTİP kodu girişlerinden kaynaklanabilecek idari para cezaları, sevkiyat gecikmeleri ve ek maliyetler gibi sorunları önleyerek önemli bir maliyet avantajı sağlıyor” diye konuştu.

Toplu sınıflandırma ve API entegrasyonu ile hızlı çözüm

HS Calculus, tek seferde birden fazla ürünü sınıflandırma imkanı sunarken, aynı zamanda ERP sistemleri ve üçüncü parti servis sağlayıcılarıyla entegre çalışarak otomatik sınıflandırma süreçlerini hızlandırıyor. Büşra Şener Kılıç, firmaların otomatikleştirilmiş bu süreçlerle işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetebildiğine işaret etti. Kılıç, bunun da firmaların küresel ticaretin zorlukları karşısında rekabet avantajı sağlamalarına olanak tanıdığını söyledi.

Anlık soru sorma ve çok dilde arama özelliği

HS Calculus’un sunduğu anlık soru sorma ve çok dilli arama özellikleri, kullanıcıların ürün tanımlarını farklı dillerde aratarak doğru GTİP kodlarına ulaşmalarını sağlıyor. Büşra Şener Kılıç, yetersiz bilgi girilmesi durumunda yazılımın doğru sonuçlara ulaşmak için kullanıcıya anlık sorular yönelttiğine vurgu yaparak, bu sayede kullanıcı deneyiminin önemli ölçüde iyileştirildiğini aktardı. HS Calculus’un, platforma giriş yaptıktan sonra, kullanıcıların seçtikleri ülke ve ürün açıklamalarına göre saniyeler içinde doğru GTİP kodunu tespit ederek işlemleri hızlandırdığına dikkati çeken Büşra Şener Kılıç, “Hızlı işlem yapma imkanı, ihracatçılar, ithalatçılar, gümrük müşavirleri, lojistik firmaları ve e-ticaret pazaryerleri gibi sektördeki oyuncuların rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor” dedi.

Gümrük vergileri ve ek vergilerin tespiti ile ek faydalar

HS Calculus’un GTİP tespitinin ötesine geçerek, tüm ülkelerin gümrük vergisi oranlarını ve ithalatta tahsil edilen KDV, ÖTV gibi ek vergileri de kullanıcılarına 2025 yılından itibaren sunacağını duyuran Kılıç, “Bu özellik, şirketlerin ithalat maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplamalarını ve ihracat için doğru fiyatlandırmalar yapmalarını sağlayacak” diye konuştu. Kasım 2024 itibariyle kullanıma sunulan HS Calculus’un https://marketcalculus.ai/tr/hs-calculus adresinden 5 adet GTİP tespitini ücretsiz deneme imkânı ile kullanıcıların erişimine açıldığını hatırlatan Kılıç, Market Calculus markası olan HS Calculus’un, sağladığı doğru ve hızlı GTİP kodu tespitiyle küresel ticarette verimliliği artırmayı vaat ettiğini vurguladı.

Market Calculus’un ihracat ve ithalat süreçlerini hızlandıran, analiz ve raporlama özellikleriyle de firmaların iş süreçlerini kolaylaştıran bir veri tabanı olarak hizmet verdiğini ifade eden Büşra Şener Kılıç, “HS Calculus ile uluslararası ticarette verimliliği artırmayı ve şirketlere daha rekabetçi bir konum kazandırmayı amaçlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.