Hüner, otomotivdeki dönüşüme hazırlanıyor

Esra Özarfat

BURSA - Otomotiv endüstrisine yönelik üretim yapmak için 1975 yılında Demirtaş OSB’de kurulan Hüner Kriko, 2009 yılında Hasanağa tesisinde boru üretimine, 2012 yılında da Akçalar’daki fabrikasında alüminyum şekillendirme üretimine başladı. 2013 yılında Hasanağa OSB’de kalıp tesisini de devreye alan Hüner, Bursa’da toplam 4 tesiste üretim yapıyor. Yola çıktığı kriko üretiminden sonra pres parçaları üretiminde de uzmanlaşan Hüner, Akçalar fabrikasında alüminyum işleme ve ekstrüzyonla yaptığı şekillendirmeleri boru haline getirerek pazara sunuyor.

Hüner Kriko Fabrika Müdürü Suat Soy, otomotiv endüstrisi odaklı üretim yaptıklarına değinerek, ayrıca savunma sanayi ve havacılık sektörüne yönelik kalıp üretimi de yaptıklarını anlattı. Üretimden ihracat payının yüzde 98 olduğunu kaydeden Soy, OEM’lere doğrudan ürün gönderdiklerini, ürünlerinin Aston Martin, Mercedes, Contitech gibi markalarda kullanıldığını aktardı.

İhracat pazarları arasında Polonya’dan Portekiz’e kadar pek çok ülkenin yer aldığını anlatan Suat Soy, “Otomobillerin hava ve su ile alakalı borularını üretiyoruz. Motor, klima bağlantıları gibi parçalarda uzmanlaştık. Ana işimiz otomotiv endüstrisi. Geleceğe dönük otomotiv endüstrisindeki dönüşümü de yakından takip ediyoruz. Özellikle alüminyumla ilgili farklı ürünler üretme noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araçlarla ilgili oluşacak değişime hazırlanıyoruz” dedi.

Bursa’da 4 fabrikada üretim yaptıklarını ifade eden Soy, sahadan veri toplama, dijitalleşme ve veri güvenliği çalışmalarına da hız verdiklerini anlattı. Kurumsallaşma yolunda ilerlediklerini dile getiren Suat Soy, “Süreçler üzerinde çalışıyoruz ve gelişmeye açık bir yapımız var” diye konuştu.