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Hürriyet, Bursa şubesini kapatıyor

Hürriyet Gazetecilik, Bursa şubesini kapatma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Hürriyet Gazetecilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile Bursa şubesini kapatacağını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2023 tarihinde (bugün) almış olduğu karar ile Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi Green White Plaza, K:6, Ofis:16 Nilüfer / Bursa adresinde bulunan ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Bursa Şubesi unvanı ile faaliyet gösteren şubenin görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.