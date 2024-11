HUSSA Türkiye pazarına girdi ilk tanıttığı ürün cam silme robotu oldu

Takip Et

Gündelik hayatı kolaylaştıran teknolojiyi erişilebilir kılma vizyonuyla ilk ürününü tanıtan HUSSA, İskandinav tasarımının sadeliği ve işlevselliğini yaşam alanlarına taşıyor.

Akıllı teknoloji çözümleriyle sunduğu deneyimin karmaşadan uzak, sade ve kullanıcı dostu olmasına odaklanan yeni markanın adının temelinde, eski İskandinav dillerinden Norsça’da ‘ev’ anlamına gelen ‘hus’ kelimesi yatıyor.

Hayatı kolaylaştırmak için tasarlanan HUSSA ürünleri, giyilebilir teknolojileriyle kullanıcısının her an yanında olan, akıllı ev teknolojileriyle ise kullanıcısı için bir asistana dönüşen ürünlerle öne çıkma vizyonunu taşıyor. “Aradığın teknoloji” sloganıyla pazara adım atan HUSSA’nın tanıttığı ilk ürün, sessizliği ve güçlü emiş gücüyle etkili ve konforlu bir kullanım sunan cam silme robotu oldu. Marka önümüzdeki dönemde her biri tasarımıyla öne çıkan ve yüksek standartları kullanıcılarla buluşturan robot süpürge ve giyilebilir teknoloji kategorisindeki ürünlerle portföyünü zenginleştirmeyi hedefliyor.

"HUSSA markamızla İskandinav kültürünün minimalist ve estetik yönlerini, akıllı ev aletleri ve teknolojik aksesuarlara taşıyoruz” açıklamasını yapan HUSSA Akıllı Cihazlar Grup Direktörü Engin Yılmaz şunları söyledi: “‘Aradığın Teknoloji’ sloganıyla çıktığımız bu heyecan verici yolda, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Ürün portföyümüzü hayatı kolaylaştıran ürünlerle zenginleştirerek, tüketicileri yaşam alanlarını güzelleştiren akıllı ürünlerle tanıştıracağız. Satış sonrası hizmetlerde yurt genelinde etkin güçlü iş ortaklarımız ile hareket ediyoruz. Teknolojiyi hayatın doğal bir uzantısı haline getirerek, sadelikle sunacağız."

Yaşam alanlarında sade teknoloji

Yaşam alanlarında yer kaplamadan, kullanıcısını mutlu eden ve hayatınızı kolaylaştıran ürünlerle HUSSA, minimal ve işlevsel tasarım felsefesini benimsiyor. Böylece teknolojiyi hayata entegre ederek yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor. Teknoloji evlerin doğal bir parçası haline getirme vizyonuyla HUSSA herkesi çağı yakalamaya davet ediyor.

Etkili cam temizliğinde W BOT GT1

HUSSA'nın pazara sunduğu ilk ürünü olan W BOT GT1 cam silme robotu, güçlü performansı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle cam temizliğini daha hızlı, güvenli ve zahmetsiz hale getiriyor. 2800Pa emiş gücü, 30 ml kapasiteli çift hazneli su deposu ve 500mAh dahili pili ile pratik ve etkili bir temizlik deneyimi sunuyor. Dahili pili, cihaz güç kaybı yaşadığı anlarda 25 dakika boyunca yüzeyde sabit kalmasını sağlıyor. Bunun yanında, güvenlik halatı sayesinde istenen noktaya bağlanması sayesinde düşme riskini tamamen ortadan kaldırıyor.

Üç farklı temizlik modu, otomatik sınır algılama teknolojisi ve uzaktan kumanda özelliğiyle W BOT GT1, kullanıcıların temizlik sürecini tamamen kontrol altında tutmalarını sağlıyor. Tavsiye edilen tüketici fiyatı 6.999 TL olan ürün, sessiz çalışma özelliği ve kompakt tasarımıyla yaşam alanlarının konforunu artırıyor.