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ASRİAD’dan Doğu Anadolu’da bir ilk: Üçlü Ticaret Zirvesi

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından Türk, İran ve Belarus vatandaşı iş insanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Ticaret Zirvesi Van’da gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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ASRİAD’dan Doğu Anadolu’da bir ilk: Üçlü Ticaret Zirvesi
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İnşaat, metal, mobilya, turizm, otomotiv, plastik, kimya ve kozmetik, tekstil, lojistik, gıda ve enerji sektöründe hizmet vermekte olan ikiyüzden fazla iş insanının katıldığı Van Üçlü Ticari Zirvesi’nde, yapılan B2B görüşmeler sonrası büyük hacimli çok sayıda ticari anlaşmalara imza atıldı.

ASRİAD Van Şubesi’nin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen zirveye; ASRİAD adına Genel Başkan Cemil Yıldız, Belarus Uluslararası İlişkiler ve Yatırım Departmanı Müdürü Alex Zommerfeld, İran Ticaret Odaları Uluslararası Ticaret Başkanı Seyed Ahmad Mirzayi ve protokol davetlileri ile her üç ülkeye mensup ikiyüzden fazla iş insanı katıldı.

Üçlü Ticaret Zirvesi’nin sabahki açılış oturumunda bir konuşma yapan ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, programda ekonomi ve ticaretin konuşulacağını, bilhassa ülkemiz açısından dış ticarete yoğun ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Büyük teknoloji atılımları, yetişkin insan gücü ve konjonktürel avantajları nedeniyle ülkemizin ticari anlamda her daim önemli bir partner olduğunu vurgulayan Cemil Yıldız, bu imkanı hep birlikte iyi değerlendirmemiz gerektiğinin altını çizdi.

”Burada birlikte olduğumuz ülkelerin birbirleriyle olan ticari ilişkileri potansiyellerine göre oldukça yetersizdir. Gelişme alanı vardır. Bizler gibi iş insanlarının çabası bu alanların doldurulmasına imkan verecektir.” diyen ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, ASRİAD ile kurulan iyi ilişkilerin, zirveye katılan İran ve Belarus iş dünyası açısından da güvenli bir ticaretin ve sürdürülebilir bir ekonominin garantisi olacağına vurgu yaptı.

Genel Başkan Cemil Yıldız konuşmasının sonunda şunları söyledi:

”Maalesef ambargolar ve savaşlar tüm bölgeyi yakıp kavuruyor. ASRİAD iş adamları olarak bizler Afganistan'daki, İran'daki ve bilhassa zalim siyonizmin zulmü altında olan Filistin'deki engelleri aşacağız. Ticaret köprüleri oluşturacağız. Yaraları soracağız.”

ASRİAD Van Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Üçlü Ticaret Zirvesi"nin öğleden sonraki ikinci oturumunda; İnşaat, metal, mobilya, turizm, otomotiv, plastik, kimya-kozmetik, tekstil, lojistik, gıda ve enerji sektöründe hizmet vermekte olan Türk-İranlı ve Belaruslu 265 iş insanı birbirleriyle B2B görüşmeler sonrası yaptıkları iş anlaşmaları neticesinde ilk oturum sonunda toplam 40 milyon 600 bin TL'lik ciroya imza attılar.

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