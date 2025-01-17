IC Holding, ‘Geleneksel Sürdürülebilirlik Günü’nde paydaşlarıyla buluştu

IC Holding, sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere Geleneksel Sürdürülebilirlik Gününde paydaşlarıyla bir araya geldi. IC Holding CEO’su Can Çaka, açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler SKA’dan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ ile ‘İklim Eylemi’ne odaklanarak projeler geliştirdiklerini belirterek, “Sürdürülebilirlik, kurumsal yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörleri kapsayan İklim Risk ve Fırsatları çalışmasını 2024’te tamamladık. 2025’te bu riskler, fırsatlar ve aksiyon haritaları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. 2030 yılında Grubun karbon emisyonunu yüzde 27 azaltmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızla daha yeşil ve daha sorumlu bir geleceğe doğru yolculuğumuzu sürdürmekte kararlıyız. Odaklandığımız dört sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda yeni ve etkili projeler üretmeyi, döngüsel ekonomiyi destekleyecek faaliyetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Dünyada sürdürülebilirlik politikaları artıyor

IC Holding Sürdürülebilirlik Günü’ne katılan UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele şunları söyledi: “Şirketlerde sürdürülebilirlik bilinci artıyor, ancak hedeflere ulaşmak için hızımızı artırmamız gerekiyor. Şirketlerin yüzde 88’i Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda eyleme geçiyor. Buna karşın bugüne kadar SKA’ların sadece yüzde 17’sinde ilerleme kaydedildi ve pandemi nedeniyle ilerleme hızı yavaşladı. SKA’lar yolunda istenen hıza kavuşulamamış olsa da sürdürülebilirlik alanında Paris Anlaşması, COP gündemi, BM Genel Kurulu’nda çevrenin bir insan hakkı olarak kabul edilmesi gibi düzenlemeler arka arkaya geliyor. Raporlama standartları değişiyor, bu standartların çerçeveleri gitgide sadece özel sektörü değil, tüm toplumu sürdürülebilirlik üzerinde toplayıp ilerletmeye yöneliyor. Sürdürülebilirlik politikaları küresel çapta artış gösteriyor, buna Avrupa Birliği liderlik ediyor. Rekabetin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden kurgulandığı bir dönemdeyiz. Bu rekabette geride kalmamak için şirketlerin bugünden adım atması lazım ki, daha hızlı ve daha az maliyetle dönüşümü sağlayabilsinler.”

IC Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Barış Alpaslan da “Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde yerini sürdürülebilir kalkınmaya bıraktı ve çok boyutlu bir hal aldı. Bununla birlikte sürdürülebilirlik kısa vadeli kar hedeflerinin gerisinde kalabiliyor. Oysa şirketlerin başarısı sadece finansal göstergelere bağlı değildir. İyi yönetilen sürdürülebilirlik stratejileri, uzun vadeli büyüme ve karlılık için temel yapı taşlarıdır. Bu bağlamda sürdürülebilirliği bir zorunluluk olarak görmek yerine fırsat olarak görmek, dönüşümün anahtarıdır” diye konuştu.

IC Holding İnsan ve Kültür Başkanlığı liderliğinde DENK Yaşam Akademisi kapsamında yürütülen eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının Yetenek Kazanımı ve Yönetimi Kıdemli Müdürü Derya Dali tarafından anlatıldığı IC Sürdürülebilirlik Günü, ‘Sürdürülebilirlik Raporlamasında Stratejik Adımlar’ paneliyle devam etti. Sürdürülebilirlik Kıdemli Müdürü Ayçe Canlı’nın moderasyonunu üstlendiği panel, PwC Türkiye Sürdürülebilirlik Kıdemli Müdürü Burcu Ece Öztaş Demirci, SKD Türkiye Proje Yöneticisi Elif Cüceloğlu ve Sustainee Kurucu Ortağı Ezgi Eğribozlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

IC Sürdürülebilirlik Takımı genişliyor

IC Holding bünyesinde, kurumsal sürdürülebilirliğin tüm grup şirketlerinde içselleştirilmesi ve çalışanların ESG konularındaki farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla 2022 yılında kurulan IC Sürdürülebilirlik Takımı, yeni katılımlarla genişlemesini sürdürüyor. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminden iklim çözümlerine kadar 15 saatlik eğitim içeriği ve 8 modülden oluşan sertifika programını başarıyla tamamlayan gönüllülerin katılımıyla IC Sürdürülebilirlik Takımı, toplam 65 kişilik bir ekip oldu. Sürdürülebilirlik Gününde sertifikalarını alan takım, Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı Çalışma Gruplarında görev alarak, Grubun sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm şirketler nezdinde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.