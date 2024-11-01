ICA İçtaş Altyapı’dan Sarıyer-Kilyos Tüneli için 405 milyon USD tutarında proje bonosu ihracı

IC Holding grup şirketlerinden ICA İçtaş Altyapı A.Ş. (ICA), bir Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projesi olan Sarıyer-Kilyos Tüneli kapsamında 405 milyon Amerikan Doları tutarında Proje Bonosu ihracını başarıyla tamamladı. Yıllık %7,536 kupon oranına sahip olan bono, 31 Ekim 2027 vadeli olarak yapılandırıldı. Uluslararası yatırımcılara yönelik hazırlanan bonodan sağlanacak kaynağın tamamı proje yapımında kullanılacak. Uluslararası IFC standartlarına uyumlu çevresel ve sosyal etki analizleri başarıyla tamamlanan Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin yapımını IC İçtaş İnşaat üstlenecek.

Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinin Türkiye’de KÖİ altyapı projelerinin yapım aşamasında bonoyla finanse edilmesi açısından bir ilki temsil ettiğini vurgulayan IC Holding CFO’su İsmail Birkan Özen; “Türkiye’deki altyapı projelerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar sağlama vizyonunu ortaya koyması açısından çok önemli olan Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinin, gelecekteki benzer yatırımlara da model olmasını diliyoruz. Grubumuzun üstleneceği farklı projelerin finansmanında da değerlendirmeyi planladığımız bono ihracıyla, yüksek miktarda yatırım gerektiren yeni faaliyetlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Sarıyer-Kilyos Tüneli ulaşım süresini 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek

2026 yılında hizmete açılması planlanan Sarıyer-Kilyos Tüneli, Maslak-Levent hattını Kuzey Çevre Yolu’na bağlayarak TEM ve E5 güzergahlarına alternatif bir rota sunacak. Çift tüp olarak tasarlanan projede, 7’şer kilometrelik iki tünel ve yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolu yer alıyor. Tünel, mevcut Çayırbaşı Tüneli'ni Uskumruköy Kavşağı’ndan Kuzey Çevre Otoyolu’na bağlayarak Sarıyer-Kilyos hattındaki ortalama ulaşım süresini 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek. Böylece, bölgede seyahat süreleri kısalarak zaman ve yakıt açısından önemli bir tasarruf sağlayacak.

Olası İstanbul depremine karşı alternatif tahliye rotası

Sarıyer-Kilyos Tüneli, sadece ulaşım açısından önemli bir adım olmakla kalmıyor, aynı zamanda olası İstanbul depremine karşı tahliye ve kurtarma planları için de kritik bir rota olarak konumlanıyor. Kuzey Çevre Otoyolu’nun “Tahliye Yolu” olarak belirlenmesi sayesinde Tünel, yoğun nüfuslu bölgelerden İstanbul’un kuzeyine hızlı erişim sağlayarak acil durumlarda can ve mal güvenliğini artıracak. Bu stratejik rolüyle, Sarıyer-Kilyos tüneli yalnızca yolları değil, aynı zamanda İstanbul’un geleceğini de güvence altına almayı hedefliyor.