İçecek sektörüne adım atan Gürok Grup, 200 milyon dolarlık yatırımın ilk fazını tamamladı

Sofra camı ve cam ambalajdan kiremite, turizmden yapıya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Gürok Grup, Avoya markasıyla hızlı tüketim ürünleri sektörüne içecek kategorisiyle adım attı.

Avoya, Türkiye’nin magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek, eşsiz su kaynaklarından elde edilen ürünleriyle içecek kategorisinde sektörde fark yaratmaya hazırlanıyor. Avoya ayrıca meyve ve bitki özleri ile zenginleştirilmiş formülleriyle ve tamamen doğal içeriklerle hazırlanarak tüketicilere sağlıklı yaşamı destekleyen güçlü bir seçenek sunacak.

Avoya ile sektörde önemli bir boşluğu dolduracak

Tüketicilere hem doğal hem zengin mineralli bir içecek deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini söyleyen Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Türkiye, maden suyu sektöründe büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Avoya markasını hayata geçirirken Türkiye’nin maden suyu pazarındaki büyük potansiyelini ve tüketici trendlerini titizlikle inceledik. Sağlıklı yaşam eğilimleri, maden suyu sektöründeki büyümeyi daha da hızlandırıyor. Verilere göre, Türkiye’de maden suyu kategorisi 1,5 milyar litrelik bir pazar büyüklüğüne sahip ve Avrupa ile kıyaslandığında, 10 kat büyüme potansiyeli taşıyor. Ağustos 2024 verilerine göre; özellikle pandemi sonrası, tüketici dünyasında giderek önem kazanan iyi yaşam kavramı, tüketici beklentilerini de değiştirdi. Tüketicilerin beklentisi yüzde 67 oranındayken, sektörün bu beklentileri karşılama oranı yüzde 35. Yani; arada yüzde 32 oranında büyük bir beklenti eksikliği söz konusu. Biz de bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmak ve beklentileri karşılamak üzere Avoya markamızla önemli bir yatırıma adım attık.” dedi.

10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesi

Burdur’da faaliyete alınan üretim tesisinin ilk ayağını 30 milyon dolarlık yatırımla tamamladıklarını anlatan Argat, “2024 yılının ikinci yarısından sonra 20 bin metrekarelik üretim tesisimizi faaliyete aldık. Tesisimizi 125 bin metrekarelik alana genişleterek toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı hedefliyoruz. 2024 yıl sonuna kadar Türkiye genelinde başlangıç için 7 çeşitle 40 bin satış noktasında ürünlerimizi yer alacak. 2025 yılında ise 250 milyon adet yıllık üretim hedefliyoruz.” diye konuştu.

“5 yılda 40 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz”

2025 yılında Avoya’yı dünyaya tanıtacaklarının altını çizen Argat, “Türkiye’nin magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek, eşsiz su kaynaklarından elde edilen ürünlerimizle içecek kategorisinde de diğer sektörlerde olduğumuz gibi iddialı bir oyuncu olacağız. Ürün ve marka değerimizin global olduğuna inanıyoruz. 2025 yılında Avrupa’da belirlediğimiz İspanya ve İngiltere başta olmak üzere, öncelikli 5 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi ve 5 yılda 40 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 7’lik bir pazar payı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yüksek teknoloji bir üretim tesisi

Avoya’nın yüksek teknolojiye sahip bir üretim tesisi olduğunu vurgulayan Esin Güral Argat, devamında şunları kaydetti: “Burdur’daki 20 bin metrekarelik üretim alanımızda, Avrupa’nın en yüksek standartlarına sahip Ar-Ge laboratuvarlarımızda ürünlerimizi titizlikle üretiyoruz. Mümkün olduğunca otomasyona yöneliyoruz. Dünyaya verdiğimiz önem çerçevesinde su tüketimimizi azaltacak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Çoğunlukla tedarikimizi yerli üretimlerle karşılamaya çalışıyoruz.”

Yüksek meyve oranına sahip

2 kat daha fazla gerçek meyve suyu ile yüksek meyve oranına sahip maden suyunu tüketicileriyle buluşturan markanın Avoya Doğal maden suyu, Avoya Meyveli maden suyu ve Avoya Blend gibi 3 segmentte ürünü yer alıyor.

Avoya meyveli maden sularında ise çilek-gül, limon-limon çiçeği ve elma-adaçayı şeklinde 3 çeşit bulunuyor. Avoya’nın Blend serisinde de yine 3 farklı gastronomik lezzet ‘Hibiscus, Greyfurt ve Vişne” yer alıyor.

Tüm meyveli maden suları ve Blend serisi tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeden gerçek meyve suyu ile hazırlanıyor. Ayrıca, üretim süreçlerinde su ve enerji tüketimini minimize etmeye yönelik adımlar atan şirket, geri dönüşüme uygun ambalajları ve doğa dostu malzemeleriyle atık yönetimini ve sürdürülebilir üretimi de ön planda tutuyor.