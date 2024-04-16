İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edilmişti, Beypazarı'ndan açıklama geldi

İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi tarafından yayımlanan duyuruda, ülkedeki Beypazarı sodalarının içerisinde yer alan aşırı bor seviyesi nedeniyle sağlık riski oluşturması nedeniyle tüketilmemesi tavsiye edilmişti.

Yaşanan durum sonrası Beypazarı, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Marketing Türkiye'ye konuşan bir Beypazarı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz."

İsmi açıklanmayan yetkili, yurt dışına gönderdikleri ürünler için de bor ölçümü yaptıklarını, bunun 2022 yılında 0,33, 2023 yılında ise 1 olarak ölçümlendiğini ifade etti.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi tarafından yapılan ölçümün musluk suyu ile aynı kriterlere sahip olabileceğini aktaran yetkili, bu haberlerin maksatlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimalinin de altını çizdi.