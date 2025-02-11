İCK Kalıp, yeni fabrika ve e-ticaret yatırımlarıyla büyüyecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Pres – saç ve enjeksiyon kalıp sistemlerinde kullanılan tüm ürünleri tedarikini sağlayan İCK Kalıp, yatırımlarını sürdürüyor. Eskişehir’de 1988 yılında kurulan firma, büyüme stratejisi kapsamında 2024 yılı sonunda ikinci fabrikasının temelini attı. 2025 yılında tamamlanması planlanan bu fabrika ile üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen İCK Kalıp, aynı zamanda Türkiye genelinde bayilik sistemi oluşturarak sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

2000 yılında hizmete aldıkları Sanalbur markası ile her türlü kalıp seti, kalıp elamanları, bağlantı elemanları ile torna ve freze kesici takımları satışını gerçekleştirdiklerini dile getiren İCK Kalıp A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cem Kılınç, 3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında müşterilerinin taleplerine uygun özel üretimler de gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılınç, “Üretimde kalıp ve bağlantı elemanlarına odaklanarak iş hacmimizi artırıyoruz. Ayrıca dijital ortamda üç boyutlu datalar oluşturarak müşterilerimizin üretim süreçlerine entegre etmelerine yardımcı oluyoruz. 15 bin kalemden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. İkinci fabrikamızda üretimini gerçekleştireceğimiz yeni ürün gruplarıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, fabrikamızın önünde bulunan bin metrekarelik alanı e-ticaret platformumuzun satış operasyonlarına ayırarak tüm depoları tek çatı altında toplayacağız. Bu alan aynı zamanda toptan satış merkezimiz olacak” dedi.

Orta vadede yurtdışına açılmayı hedefliyor

Dijital dönüşüme yönelik yatırımlarına da hız verdiklerini aktaran Kılınç, kalıp sektöründeki ihtiyaçlara daha hızlı çözüm sunabilmek adına e-ticaret platformlarına barkodlu sistem altyapısını entegre ederek sipariş süreçlerini hızlandırmayı ve ürün çeşitliliğini 100 bin kaleme çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. İsmail Cem Kılınç, ayrıca, kullanıcıların üretim süreçlerini kolaylaştırmak için kalıp ürünlerinin üç boyutlu dijital verilerini doğrudan platform üzerinden erişilebilir hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Yurtdışı hedefleri hakkında da bilgiler veren Kılınç, sözlerine şöyle devam etti: “Yunanistan, Macaristan, Rusya ve Bulgaristan gibi ülkelerde partner firmalar aracılığıyla varlık gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde doğrudan ihracata yönelmeyi amaçlıyoruz. Distribütörlük anlaşmaları yaparak ihracatta daha etkin olacağız. Kalıp üretimindeki uzmanlığımız ve çözüm odaklı projelerimizle küresel pazardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.”