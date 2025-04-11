IHG Hotels & Resorts Türkiye’deki ilk voco otelini duyurdu

Dünyanın önde gelen otel gruplarından biri olan IHG Hotels & Resorts (IHG), Türkiye’deki ilk voco markalı otelinin imzasını duyurdu. Pınarlar Kurumsal Hizmetler Turizm A.Ş. iş birliğiyle hayata geçecek olan voco Antalya Konyaaltı, 2025 yazında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yeni otel, IHG’nin Türkiye’nin büyüyen turizm sektöründeki varlığını güçlendirecek.

Voco hotels, misafirlerine özenli ve farklı bir konaklama deneyimi sunuyor

IHG’nin en hızlı büyüyen premium markası olan voco hotels, misafirlerine özenli ve farklı bir konaklama deneyimi sunuyor. Her voco oteli kendine özgü bir ruha sahipken, global bir markanın sunduğu güvenilirlikten de ödün vermiyor.

Türk Rivierası olarak anılan Antalya, tarihi mirası, büyüleyici Akdeniz sahilleri ve etkileyici Toros Dağları ile her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Bu özellikleriyle şehir hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için oldukça cazip bir destinasyon olmayı sürdürüyor.

Antalya’nın merkezinde konumlanacak olan voco Antalya Konyaaltı, 120 odaya sahip olacak. Otel; şık bir restoran ve barın yanı sıra, iş amaçlı seyahat eden misafirler için toplantı salonları sunacak. Konuklar, otel bünyesindeki spa’da çeşitli bakım hizmetlerinden yararlanabilecek; ayrıca tam donanımlı spor salonu ve açık yüzme havuzu da misafirlerin hizmetinde olacak.

voco Antalya Konyaaltı'nın imzalanması, IHG'nin Türkiye'deki marka portföyündeki diğer bir dizi stratejik duyurunun ardından geldi. Bunlara, İstanbul'da bulunan pazarın ilk Garner Otelive İstanbul Karaköy Vignette Collection'ın marka girişi dahil. Bu da IHG’nin Türkiye pazarındaki çeşitliliğini ve stratejik büyümesini gözler önüne seriyor.

IHG Hotels & Resorts Avrupa Gelişim Başkan Yardımcısı Willemijn Geels, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Antalya, tertemiz plajları, turkuaz suları ve canlı gece hayatıyla turizmde yıldızı parlayan bir destinasyon haline geldi. Biz de seyahat edenlerin talep ettiği lokasyonlara doğru markaları getirerek bu büyümeyi fırsata çeviriyoruz. Türkiye’de premium markalarımıza yönelik artan yatırımcı ve misafir ilgisiyle, voco markasını pazara sunmaktan heyecan duyuyoruz. IHG’nin premium segmentteki dönüşüm markası olan voco, gerek yeni yapılar gerekse mevcut yapıların yeniden işlevlendirilmesi açısından esnek tasarımıyla Türk pazarına yeni bir soluk getirecek. Pınarlar Kurumsal Hizmetler Turizm ile bu yolculuğa çıkmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Global deneyimimiz ve güçlü markamızla, Antalya’daki bu yeni otelin yüksek bir değer ve performans sunacağına inanıyoruz.”

voco Antalya Konyaaltı otelinin sahibi Yusuf Yadoğlu ise şöyle konuştu:

“Canlı ve özgün kişiliğiyle voco markasını Türkiye’ye kazandırmak için IHG Hotels & Resorts ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. IHG’nin Türkiye pazarındaki deneyimi ve başarılı geçmişi, onları bu proje için ideal bir ortak yapıyor. voco Antalya Konyaaltı’nın, Antalya’nın hızla büyüyen turizm sektörüne önemli bir katkı sunacağına ve yerli-yabancı tüm misafirlere farklı bir konaklama deneyimi yaşatacağına eminiz. Bu anlaşma, bölgeye değer katma ve kalite standardını yükseltme vizyonumuzun bir yansımasıdır.”