İhracatın önünü açacak yatırım: Sertrans, Batı Avrupa’da 16 depo kuruyor

Sertrans Logistics, beş yıllık yurtdışı büyüme stratejisini açıkladı. Türkiye ihracatçısının uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansının istikrarlı şekilde büyümesine imkan sağlayacak altyapı olanaklarının oluşturulması sürecine destek verme hedefiyle önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Şirket proje kapsamında Almanya Düsseldorf’ta kuracağı 30 bin metrekare büyüklüğünde ana lojistik merkezi; Hamburg, Berlin ve Münih’te üç cep depo ve Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda’da 12 cep depo ile batı Avrupa’nın tamamında yerleşik düzeyde 3PL lojistik hizmeti verecek. Beş yılda yaklaşık 60 bin metrekare depolama alanı kurulması planlanan projede; Trieste ve Sete RoRo hatları, Halkalı üzerinden Budapeşte tren hattı intermodel bağlantısıyla birbirine bağlanacak. Projeyle serbest ve gümrüklü depolama, cross-dock lojistiği, elleçleme, e-ticaret/e-ihracat lojistiği (fulfillment), iade lojistiği (e-ticaret), gümrükleme, yurt içi palet dağıtım (B2B), yurt içi kargo dağıtım (B2C) gibi hizmetler Türk ihracatçısına sunulacak.

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş

“Türk ihracatçısının ihtiyaçlarını tek çatı altında çözeceğiz”

Türk ihracatçısına bu pazarlarda kalıcı olma ve tüm lojistik ihtiyaçlarını tek çatı altında çözebilme imkanı sunacaklarını söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Proje kapsamında, ilgili merkezden hizmet alan firmaların stoklarının sürekliliğinin sağlanması adına, Türkiye ve Avrupa arasındaki tüm taşıma modlarındaki sevkiyatların yönetimini yapacağız. Yurt dışı büyüme planımızın ve iş modelimiz neticesinde ortaya çıkacak fayda maliyetlerden bir tanesi de Türk ihracatçısının ürünlerinin pazarda her daim bulunabilirliği ve 24 ila 48 saat içinde Avrupa’nın birçok noktasına teslim edilebilirliği şeklinde olacak. Pazardaki bir-iki günlük ürün teslim taleplerinin Avrupa’daki rakip üreticiler tarafından karşılandığı ortamda, Türk ihracatçısını hiç olmadıkları kadar rekabette öne çıkartacağız” dedi.

Senede 750 milyon dolar ihracat kazanımı

Projenin Türkiye ihracat hacmini artıracak büyük bir hamle olduğunu ifade eden Keleş, “Sadece e-ticarette % 100 kapasiteye ulaşılması ve tüm ürünlerin Türk ürünleri olması durumunda, ülkemiz senede 750 milyon dolar ihracat kazanımı sağlayacak. Uluslararası taşımacılık, dağıtım ve depolama potansiyeli ise projede öngörülen kapasitelere erişildiği durumda Türkiye için 1 milyar doları aşkın dış ticaret kapasitenin oluşturulması anlamına geliyor. Böylesine önemli bir projede iş dünyasının ve önde gelen STK'ların program ortakları olarak yer almasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.