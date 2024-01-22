IKEA Türkiye’nin üst yönetiminde değişiklik

MAYA Grup çatısı altında hizmet veren IKEA Türkiye’nin Ülke Müdürlüğü görevine 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla C. Kerim Nişel atandı. Nişel bu görevi, MAYA Grubu CEO’luğu görevinin yanı sıra 2008 yılından bu yana IKEA Türkiye’nin kurumsal yapılanma ve büyüme döneminde Ülke Müdürlüğü görevini de üstlenmiş bulunan Fuat Atalay’dan devraldı. Yeni dönemde Nişel, IKEA Türkiye’nin büyüme, çok kanallı mağazacılık ve yeni nesil müşteri deneyimi stratejilerine liderlik edecek.

Kariyerine 2000 yılında finans danışmanlığı alanında özel bir şirkette başlayan Nişel, şirket birleşmeleri ve satın almaları, özelleştirmeler ve şirket değerleme projelerinde deneyim kazandı.

2004 yılında MAYA Holding bünyesinde yeni kurulmuş olan IKEA Türkiye – MAPA A.Ş.’e Finansal Kontrolör olarak katılan Nişel, Ülke İç Denetim Müdürü, Finansman Grup Müdürü ve Finans Direktörü olarak farklı görevler üstlendi.

2017 yılında IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO pozisyonuna atanan Nişel, 10 yılı aşkın süredir IKEA Türkiye ve MAYA Holding Grup İştirakleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor.