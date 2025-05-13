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Signium'un İstanbul ofisine Neslihan Akan liderlik edecek

İstanbul, Mayıs 2025 – Uluslararası üst düzey yönetici yerleştirme ve liderlik danışmanlığı şirketi Signium, İstanbul’daki ofisini açtı. 30 ülkede faaliyet gösteren şirketin Türkiye operasyonlarına, Yönetici Ortak olarak deneyimli danışman Neslihan Akan liderlik edecek.

Haber Merkezi
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Signium'un İstanbul ofisine Neslihan Akan liderlik edecek
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Üst düzey yönetici yerleştirme ve liderlik gelişimi alanlarında 20 yıla yakın deneyime sahip olan Akan, bugüne kadar Türkiye ve uluslararası alanda birçok önde gelen banka ve çok uluslu şirket ile çalıştı. CEO, CXO ve yönetim kurulu düzeyindeki kritik pozisyonların seçim süreçlerini başarıyla yönetti.

Neslihan Akan kimdir?

Signium’a katılmadan önce yaklaşık 15 yıl boyunca Korn Ferry’de Kıdemli Şirket Ortağı olarak görev yapan Akan, bu görevinde Türkiye genelinde çok sayıda üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesinin yerleşmesine katkı sağladı. Korn Ferry öncesinde ise Liberty Sigorta’da İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı; kariyerinin daha erken dönemlerinde ise Accenture’da Türkiye, Yunanistan ve Macaristan’ı kapsayan büyük ölçekli dönüşüm projelerini yönettiği Kıdemli Müdür pozisyonunda bulundu. Profesyonel kariyerine Ernst & Young İstanbul ofisinde denetçi olarak başlayan Akan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Ayrıca, Kellogg School of Management programını tamamlamıştır.

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