Akçansa, Çanakkale Limanı’nda yükleme kapasitesini artıracak

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa,sürdürülebilir gelecek için yürüttüğü faaliyetlerini hayata geçirdiği uluslararası iş birlikleri ile zenginleştiriyor.

Gerçekleştirilen yenileme ile limanda mevcut yükleme kapasitesi artacak

Şirket, Bruks Siwertell firmasıyla yaptığı anlaşma ile halihazırda 10.000 ton/gün kapasiteli yükleyicilerinden birini, 15.000 ton/gün çimento ve klinker yükleme kapasitesine sahip yeni yükleyici ile değiştiriyor. Gerçekleştirilen yenileme ile limanda mevcut yükleme kapasitesi artırılmış olacak. Söz konusu kapasite artışı, Çanakkale Limanı’nın lojistik gücünü destekleyerek müşteri taleplerine daha hızlıyanıt verilmesini sağlayacak.

Çanakkalelimanında dökme çimento ve klinkerin yanı sıra, Big Bag-Sling Bag ve kuru kül yüklemeleri, çimento hammaddeleri tahliyesi ile 3. şahıs yükleme hizmetleri gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları söyledi:

“Sahip olduğumuz stratejik varlıkları etkin yönetme konusu bizim için çok önemli. Nitelikli çözüm sunan faaliyetleriyle öne çıkan Çanakkale Limanımızda hayata geçireceğimiz yenileme, operasyonel hızımızı ve kapasitemizi atırma yönünde önemli bir adım olacak. Müşterilerimize daha hızlı hizmet sunarken, lojistik süreçlerimiz de daha verimli hale gelecek. Sağlayacağımız dinamik yükleme avantajı ile Avrupa’daki pazar payımızı da desteklemeyi arzu ediyoruz. Liman yükleyiciliği alanında uluslararası devlerden biri olan Bruks Siwertell ile yaptığımız bu önemli iş birliğinin tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum”.