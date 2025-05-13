Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüdü

Vakıf Katılım, 2025’in birinci çeyreği itibarıyla350,3 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 398,6 milyar TL finansman desteği sağladı.

Mehmet Ali Akben: Hedefimiz ülke refahına katkı sağlamak

Bankanın ilkçeyrek finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben,“2025 senesi ilk çeyreğini hedeflerimiz doğrultusunda tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılsonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergiledik ve 2025 yılı ilk çeyreğinde 483,9milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 398,6 milyar TL, topladığımız fonlar 350,3 milyar TL oldu. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 1,9 milyar TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 37,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde %16,48 olarak kaydedildi” dedi.

“Her geçen sene müşteri memnuniyeti oranımızı yükseltiyoruz"

Akben konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

“Her geçen sene zenginleştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyeti oranımızı yükseltiyoruz. Bu durumun finansal sonuçlarımıza pozitif yansımasıyla da kaynaklarımızı artırıyor, böylece reel ekonominin gelişimine daha çok katkı sağlıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi amacımız sadece bankamızın büyümesini değil, sektörümüzün de büyümesini sağlamak ve ülke refahına katkı sağlamak. Tecrübeli yönetimimiz, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile faaliyetlerimize büyük bir sorumlulukla devam edecek, büyümemizi sürdüreceğiz.”