  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüdü
Takip Et

Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüdü

Vakıf geleneğinden aldığı güçle katılım bankacılığının gelişmesini ve büyümesini sağlamak için faaliyetlerine devam eden Vakıf Katılım, 2025’in birinci çeyreği itibarıyla350,3 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 398,6 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 1,9 milyar TL’ye çıkaran banka,aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergiledi ve 2025 yılı ilk çeyreğinde 483,9 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vakıf Katılım 2024 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüdü
Takip Et

Vakıf Katılım, 2025’in birinci çeyreği itibarıyla350,3 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 398,6 milyar TL finansman desteği sağladı.

Mehmet Ali Akben: Hedefimiz ülke refahına katkı sağlamak

Bankanın ilkçeyrek finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben,“2025 senesi ilk çeyreğini hedeflerimiz doğrultusunda tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılsonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergiledik ve 2025 yılı ilk çeyreğinde 483,9milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 398,6 milyar TL, topladığımız fonlar 350,3 milyar TL oldu. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 1,9 milyar TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 37,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde %16,48 olarak kaydedildi” dedi.

“Her geçen sene müşteri memnuniyeti oranımızı yükseltiyoruz"

Akben konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

“Her geçen sene zenginleştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyeti oranımızı yükseltiyoruz. Bu durumun finansal sonuçlarımıza pozitif yansımasıyla da kaynaklarımızı artırıyor, böylece reel ekonominin gelişimine daha çok katkı sağlıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi amacımız sadece bankamızın büyümesini değil, sektörümüzün de büyümesini sağlamak ve ülke refahına katkı sağlamak. Tecrübeli yönetimimiz, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile faaliyetlerimize büyük bir sorumlulukla devam edecek, büyümemizi sürdüreceğiz.”

TVekstra, Connected TV alanında gücünü artırıyor: Onvo TV’lerin reklam satış hakları TVekstra'daTVekstra, Connected TV alanında gücünü artırıyor: Onvo TV’lerin reklam satış hakları TVekstra'daŞirket Haberleri
Kervan Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde 370 milyon TL FAVÖK açıkladıKervan Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde 370 milyon TL FAVÖK açıkladıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Dünya’da ilk! THY, SAAFI ile uçak finansmanında öncü oldu
Dünya’da ilk! THY, SAAFI ile uçak finansmanında öncü oldu
Signium'un İstanbul ofisine Neslihan Akan liderlik edecek
Signium'un İstanbul ofisine Neslihan Akan liderlik edecek
Başarsoft, yapay zeka ile tur atıyor
Başarsoft, yapay zeka ile tur atıyor
TVekstra, Connected TV alanında gücünü artırıyor: Onvo TV’lerin reklam satış hakları TVekstra'da
TVekstra, Connected TV alanında gücünü artırıyor: Onvo TV’lerin reklam satış hakları TVekstra'da
Kervan Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde 370 milyon TL FAVÖK açıkladı
Kervan Gıda, 2025’in ilk çeyreğinde 370 milyon TL FAVÖK açıkladı
EşitBiz Konferansı Garanti BBVA’nın desteğiyle gerçekleşti
EşitBiz Konferansı Garanti BBVA’nın desteğiyle gerçekleşti