Elite Naturel'den finansal tablo açıklaması
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., KAP'ta 2024 yılı üç aylık finansal veriler yerine, 2024 yılı verilerinin tamamının yayınlandığını açıklayarak, doğru verilerin yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimiz ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nezdinde yayınlanan 01.01.2024 – 31.03.2024 dönemine ait finansal tablolarda, Kar/Zarar Tablosu’na ait veriler sehven 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi olarak girilmiştir.
İlgili düzeltmenin yapılabilmesi için KAP sisteminde değişiklik izni talep edilmiştir. İzin sürecinin tamamlanmasının ardından rapor doğru verilerle yeniden yayımlanacaktır Söz konusu düzeltmenin cari dönem net kârına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."