İlker Aycı, Umman Havayolları’nın yönetim kuruluna girdi

Türk Hava Yolları’nın (THY) eski Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni adresi Umman’ın ulusal taşıyıcısı Oman Air oldu. Aycı, Oman Air Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Aycı, Oman Air Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Rahman bin Harith Al Busaidi’nin yerine geçti.

Konuya ilişkin Oman Air’den yapılan açıklamada, “Yeni Yönetim Kurulu Üyemizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Havayolu ve sigorta sektörlerinde onlarca yıllık deneyime sahip olan Aycı, İcra Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yaptığı Türk Hava Yolları’nın başarılı küresel büyümesinde oynadığı rol nedeniyle takdir edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Oman Air küçülüyor

Umman Havayolları Oman Air, Körfez bölgesinin butik havayollarından biri. Halen filosunda hem tek koridorlu hem de çift koridorlu 40 adet uçak bulunuyor. Ancak ekonomik olarak krizdeki şirket geçtiğimiz günlerde küçülme için düğmeye bastı. İlk etapta filodaki geniş gövdeli 10 adet Airbus A330 tipi yolcu uçağı hizmet dışına çıkacak. Bir çok uçuş noktası da kârlı olmadığı için kapatılacak. Filo küçülmesi ile birlikte uçuş ekipleri ve idari personel sayısında da düşüş bekleniyor. Havayolu şirketi aynı zamanda sponsorluk çalışmalarına da ara verdi. Havayolu geçen yıl İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden Chelsea ile sponsorluk anlaşması yapmıştı.