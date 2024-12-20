İmir Global’den, lüks bebek ürünlerinde yenilenmiş ikinci el alım, satım, takas fırsatı

2012 yılında Medizane adı altında kurulan ve çeşitlenen faaliyet alanları ve yurt dışı operasyonlarının başlamasıyla 2024 yılı itibari ile tüm çalışmalarını İmir Global adı altında yürüten firma, sağlık ve bebek sektörlerinde dünya markalarının distribütörlüğü ve kendi markalarıyla uluslararası arenada adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Yeni projeleri Bcycle markasıyla tasarlamış oldukları sürdürülebilir bir dünya sayesinde tüm sattıkları sıfır ürünleri ‘geri satın alım garantili’ olarak tüketicilerin beğenisine sunan ve bu sayede yeni ürün almak isteyen ailelerin ürünlerinin hep değerli kaldığını belirten İmir Global Kurucusu Can İmir, “Bu proje ile bütçesi kısıtlı olan aileler de ortalama yarı fiyatına yenilenmiş garantili A+ kalitede ürün sahibi olma fırsatı yakalıyor.” diye konuştu.

İmir Global İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bebek arabalarını ve dünyada ilk ve tek tekerlekli oto koltuğunu Türk tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

İmir Global çatısı altında Inglesina, Doona, SmarTrike, Gezenbebe ve Bcycle; bebekli ailelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış A+ kalite pratik bebek arabaları, oto koltuğu, aksesuarlar, scooter, bebek bisikleti ve bebek tekstili gibi kendi üretimi ürünlerle sektörün önemli ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bebek sektöründe en kaliteli dünya markalarının distribütörlükleri ve kendi markalarıyla A+ Premium ürünler sunan İmir Global, dünyanın en pratik, yenilikçi, konforlu, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tercihi bebek arabası, oto koltuğu, scooter, bebek bisikletileri üreticileri Inglesina, Doona, SmarTrike markalarının Türkiye distrübütörü ve Gezenbebe ve Bcycle markalarının da sahibi. Bu inovatif ürünler; Beymen, Joker, Babymall, MinyCenter, Panço, KeyifBebesi gibi zincir mağazalara ek olarak, kendilerine ait 8 Bcycle satış noktasında ve Premium hizmet veren butik mağazalarda satışa sunuluyor.

Can İmir, ayrıca İmir Global çatısı altında sağlık sektöründe göz sağlığı ürünleri de olduğunu belirterek, ‘Medizane Sağlıklı Göz markaları’ altında Vision kelimesinin “VIS” i ile biten gıda takviyeleri serisi MacuVIS (Sarı Nokta için), HydroVIS (Kuru Göz için), GlacoVIS (Glokom için) ve CataVIS(Katarakt için) gibi tüm ürünleri barındırdıklarını ve bunların FDA standartlarına uygun şekilde üretildiğini belirtti.