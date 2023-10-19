İnallar, yatırımlarına devam ediyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Ana iş kolu olan otomotivde dünya devi markaların satış, servis ve yedek parça hizmetlerini sunan İnallar, Bursa’da sektörün en saygın ve güçlü firmalarından biri olarak yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. 1990 yılında kurulduklarını ve o günden bu yana gelişmeye devam ettiklerini belirten İnallar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal, 2023 yılını 8 bin adet sıfır otomobil, 2 bin adet de ikinci el otomobil olmak üzere toplam 10 bin adet satışla kapatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Servis tarafında da bu yıl yaklaşık 36 bin araca servis hizmeti verdiklerini belirten Turgut İnal, bu alanda en büyük önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu vurguladı ve bu konuda tüm markalarda birincilikleri olduğunu söyledi.

"Togg ve Tesla’nın yetkili servisiyiz"

Elektrikli araçların popülaritesinin her geçen gün daha da arttığının farkında olduklarını belirten İnal, “Temsil ettiğimiz markalarımızın elektrikli modellerine verdiğimiz servis hizmetinin yanı sıra, dünyada bu konuda lider marka Tesla ve milli otomobilimiz Togg’un Bursa’daki tek yetkili servisi olduk.

Tesla araçların servis hizmetini Ovaakça’daki tesisimizde, Togg araçların servisini de Balat’taki tesisimizde veriyoruz” dedi. Tesla servisinde hizmet verecek olan personelin eğitimlerini Almanya ve Hollanda’da aldığını belirten İnal, elektrikli araçların pazar payının giderek büyüyeceğini ve bu konudaki yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.

Otomotiv tarafında ikinci el ve filo kiralama konusunda da faaliyetlerini hızlandırdıkları belirten İnal, “Şu anda 1200-1500 arasında araç ile filo kiralama yapıyoruz. Ayrıca ikinci el tarafında da ağırlığımızı artırmak istiyoruz. O tarafta yatırım amaçlı alım-satımların durmasıyla başlayan durağanlık sonucu fiyatlar olması gereken noktaya geliyor. Orada ciddi bir potansiyel görüyor ve bunu kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

"Gayrimenkulde de büyüyoruz"

Gayrimenkul tarafında bugüne kadar üç konut ve bir ofis projesini tamamladıklarını belirten Turgut İnal, “Bursa’nın en sevilen konut projeleri olan İnallar Hayat 1 ve İnallar Hayat 2 projelerimizin ardından İnallar Hayat 3 projemizi de tamamladık. Bünyesinde ticari ofisler bulunan İnallar Cadde’yi de daha önce hayata geçirmiştik’’ dedi. Önümüzdeki günlerde Nilüfer’deki NİLTİM bölgesinde yeni bir ticaret merkezi projesine başlayacaklarını belirten İnal, mağaza ve ofis birimlerinden oluşacak bu merkezin 70 bin m2 kapalı alan olarak projelendirildiğini ifade etti. İnal ayrıca Nilüfer 23 Nisan bölgesi ve Mudanya’da da yeni konut projelerinin başlayacağını belirtti.