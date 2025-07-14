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THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!

Türk Hava Yolları, İran, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün'e olan tüm uçuşlarını 31 Temmuz’a kadar iptal etti.

Haber Merkezi
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THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
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Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Irak, Lübnan, Ürdün, İran ve Suriye’ye yapılan tüm uçuşlar 31 Temmuz’a kadar iptal edildi. 

Gerekçesi açıklanmadı

Kararın gerekçesi açıklanmazken, yolculara ücretsiz değişim veya iade hakkı tanındı. THY, bu tarihlerde belirtilen ülkelere uçuşu olan müşterilerinin ücretsiz bilet değişimi ya da para iadesi hakkı olduğunu belirtti.

 

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