İngiltere'de uzun vadeli yatırım fırsatı! Yüzde 5 kira getirisi var

Güneybatı Londra’nın gözde yerleşimlerinden Wimbledon’da konumlanan projenin tanıtımı Raffles Hotel’de gerçekleştirilecek.

Ferah bir yaşam alanı sunuyor

Modern şehir hayatını estetik mimari ve yüksek yaşam kalitesiyle buluşturan ve 135 daireden oluşan proje, farklı sayılardaki yatak odalı seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ödüllü mimarlık ofisleri HOK ve Johnson Naylor tarafından tasarlanan iç mekanlar, fonksiyonelliği ve konforu bir arada sunuyor. Projenin her dairesinde balkon bulunurken, 2,5 metrelik tavan yüksekliği ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Modern kent yaşamına yeni bir soluk

Thornsett tarafından hayata geçirilen Wimbledon Place sadece tasarımıyla değil, sunduğu sosyal olanaklarla da dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hizmet veren konsiyerj, tam donanımlı bir spor salonu, özel çatı terası ve ortak çalışma alanlarıyla modern kent yaşamına yeni bir soluk getiriyor.

Uzun vadeli yatırım fırsatı

Sürdürülebilirliği öne çıkaran ve çevre dostu çözümler sunan proje, 10 yıl yapı garantisiyle desteklenirken, güvenli ve uzun vadeli yatırım fırsatı sunuyor.

Kolay ulaşımıyla dikkat çeken Wimbledon Place, sadece 7 dakikalık yürüme mesafesindeki Wimbledon Tren İstasyonu sayesinde Londra merkezine 17 dakikada ulaşım imkanı sağlıyor. South Wimbledon Metro İstasyonuna ise 3 dakikalık yürüyüşle erişilebiliyor. Clapham Junction’a trenle 7 dakikada, Heathrow ve Gatwick Havalimanlarına ise yaklaşık 40 dakikada ulaşma imkanı bulunuyor.

Fiyatlar belli oldu

Fiyatları 432 bin 500 sterlinden başlayan daireler, hem yaşam hem de yatırım amaçlı alımlarda büyük ilgi görüyor. Yıllık ortalama yüzde 5 kira getirisi ve bölgedeki değer artışı potansiyeli, Wimbledon Place’i uzun vadeli kazanç için ideal hale getiriyor. Kolay ve alternatif ödeme imkanları sunan projenin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Kültürel ve doğal mirasına birkaç adım mesafede

Wimbledon Village, All England Lawn Tennis Club ve Wimbledon Common gibi simge lokasyonlara komşu olan proje, şehrin kültürel ve doğal mirasına birkaç adım mesafede elit bir yaşam sunuyor.