Innovaplast, Türkiye’nin ilk bakteriyel temelli biyoplastiğini üretecek

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak adına biyoteknoloji alanında pilot ölçekli bir yatırımı Türkiye’ye ilk defa kazandıran İnnovaplast Biyoteknoloji, 1 Ağustos’ta Eskişehir’de devreye almayı planladığı fabrikada yıllık yaklaşık 10 ton PHB üretecek.

Biyoplastik hammadde üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine 2015 yılında başladıklarını aktaran İnnovplast Kurucu Ortağı ve İşletme Müdürü Gökhan Güngör, Boyplast bünyesinde mikrobiyoloji ve biyoproses laboratuvarı kurduklarını belirterek üretecekleri hammaddenin petrol tabanlı olmayıp bakteri tabanlı olmasından dolayı, karasal ya da sucul ekosistemle buluştuktan sonra yüzde 100 oranında biyolojik olarak parçalanabileceğini bildirdi. İnşaatı devam eden üretim tesislerinin bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağı bilgisini paylaşan Güngör, “Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarımızın ardından PHB üretim süreçleriyle ilgili yüksek verimliliğe sahip yeni prosesler geliştirme konusunda başarıya ulaştık. Uluslararası standartta biyouyumluluk testleri yaptırarak yatırım kararı aldık. PHB hammadde üretiminde Türkiye’nin ilk ve tek ticari girişimiyiz” diye konuştu.

Dayanıklı ve uygun maliyetli bir hammaddeyi birçok sektörün kullanıma sunacaklarına dikkat çeken Güngör, “Dünyada 2021 yılında 390 milyon ton plastik üretimi gerçekleşti. Maalesef bu üretimin sadece yüzde 0,6’sı biyoplastikten oluştu. Biyoplastik kavramının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri, konvansiyonel plastik ürünlerinin yaratmış olduğu çevre problemi olarak görülüyor. Bu plastiklerin parçalanma süreleri 500 ile 1000 yıl arasında değişiyor. Innovaplast olarak ürettiğimiz doğada çevre dostu PHB ile plastiklerin sağladığı kullanım avantajlarından vazgeçmeden çevre dostu bir çözüm sağlayarak ambalajlamadan medikal ürünlere kadar tüm sektörlerin hizmetine sunacağız” dedi. Küresel ölçekte PHB üretiminde organik solvent kullanımıyla ilgili bir model olduğunu vurgulayan Göngör, organik solventin bertarafının da çok sıkıntılı bir süreç olduğunu belirterek Innovaplast olarak organik solvent kullanmadan tamamen sürdürülebilir ve yüzde 100 yeşil teknoloji ile üretim yaptıklarının altını çizdi.

“İç pazardaki ekosistemin önünü açacağız”

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeşil dönüşüme geçiş sürecinde PHB kullanımına geçilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Göngör, “Türkiye’nin büyük ölçekli firmaları PHB kullanmak istemesine rağmen yurtdışındaki üreticilerden ürünü temin edemiyor. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla nihai ürüne ulaşarak Türkiye’deki ekosistemin önünü açmış olacağız” ifadelerini kullandı.