Intel, yarı iletkenlerin otomotiv versiyonlarında Qualcomm ve Nvidia'ya meydan okuyor

Intel, CES 2024'e, gelecekteki araçlarda üretken yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için tasarlanmış yeni bir çip üzerinde sistem (SoC) geliştirilmesi de dahil olmak üzere bazı büyük otomotiv duyurularıyla giriyor.

Intel dün yaptığı açıklamada, en yeni yapay zeka özellikli çiplerinin otomotiv versiyonlarını piyasaya süreceğini ve geleceğin otomobillerinin beyinlerine güç verebilecek yarı iletkenler pazarında Qualcomm ve Nvidia'ya meydan okuyacağını söyledi.

Intel, yeni yazılım odaklı araç SoC ailesi üzerindeki çalışmaların, yüksek çözünürlüklü video konferans, video oyunları ve daha fazlasının yanı sıra hem sürücüyü hem de yolcuyu izleme ve üretken AI işlevselliği dahil olmak üzere AI yeteneklerine izin vereceğini söylüyor.



Intel'in çipleri halihazırda otomotiv endüstrisinde kullanılıyor, ancak son hamlesi elektrikli araç satışlarındaki daha geniş çaplı artışla aynı zamana denk geliyor. Otomobil ve kamyonlara jeneratif yapay zeka özellikleri eklemek, Intel'in sürücülerin gelecekteki araçlarından daha kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi elde edecekleri vaadiyle jeneratif yapay zeka iyi niyetini parlatmaya devam etmesini sağlıyor.

Silicon Mobility'i satın alıyor

Şirket ayrıca, kolaylaştırılmış enerji yönetimi yoluyla elektrikli ve hibrit elektrikli araçların verimliliğini artırmaya adanmış bir Fransız şirketi olan Silicon Mobility'i satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Intel Otomotiv Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jack Weast yaptığı açıklamada, "Intel, sektörün en büyük sorunlarını çözmek için 'tüm araç' yaklaşımını benimsiyor. Araç platformu genelinde yenilikçi yapay zeka çözümleri sunmak, sektörün elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde yol almasına yardımcı olacaktır. Silicon Mobility'nin satın alınması, sektör için kritik bir enerji yönetimi ihtiyacını ele alırken sürdürülebilirlik hedeflerimizle de uyumludur." dedi.