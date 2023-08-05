INVAMED ile Berfarma arasında distribütörlük anlaşması

INVAMED ile Berfarma arasında eklem içi intraartiküler enjeksiyon ürünü için Türkiye geneli tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalandığı bildirildi.

Şirket açıklamasına göre, INVAMED, AR-GE ve üretimini gerçekleştirdiği eklem içi intraartiküler enjeksiyon ürünleri için Türkiye genelinde tek yetkili distribütörü olmak üzere "Sağlığınız Sözümüz Olsun" sloganıyla yola çıkan Berfarma İlaç ile sağlık sektöründe önemli bir iş birliğine imza attı.

Açıklamada, intraartiküler enjeksiyonların, genellikle eklem iltihaplarının (artrit) tedavisi veya eklem ağrılarının hafifletilmesi amacıyla kullanılan etkili ve hızlı sonuçlar elde etmeyi sağlayan kritik bir tedavi yöntemi olduğu belirtildi.

Sağlık alanında önemli bir yeri olan intraartiküler enjeksiyonlar, hedefli tedavi, ağrı ve iltihap yönetimi, hastanın yaşam kalitesinin artırılması, cerrahi müdahale ihtimalinin azaltılması, hızlı etki sağlama ve kişiselleştirilmiş tedavi gibi birçok fayda sunuyor. Bununla birlikte, her hastanın ihtiyacına uygun en doğru tedavi planının belirlenmesinde kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma, sağlık sektöründe önemli bir adım olup, INVAMED'in teknolojik üstünlüğünü ve Berfarma'nın sağlık alanındaki taahhütlerini bir araya getirmektedir. Bu değerli iş birliğinin ülkemize ve bizlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum."