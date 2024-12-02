Ipsos’tan kritik satın alma görüşmesi

Dünyanın önde gelen pazar araştırma şirketlerinden Ipsos, basında yayınlanan bilgileri takiben, şirketin pazardaki konumunu güçlendirebilecek yatırım fırsatlarını düzenli olarak değerlendirme stratejisi doğrultusunda, Kantar Media'nın potansiyel satın alımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini teyit etti.

Yapılan açıklamada, "Herhangi bir teklifin yapılacağına ya da böyle bir teklifin hangi şartlarda yapılabileceğine dair bir kesinlik söz konusu değildir. Bu görüşmelerin herhangi bir anlaşmayla sonuçlanacağına dair hiçbir güvence verilemez" denildi.

Ipsos ne yapar?

Ipsos, dünyanın lider araştırma şirketlerinden grubun bir parçası olarak reklam, müşteri ve çalışan memnuniyeti, pazarlama, medya, kamuoyu araştırmaları ve geleceği tahmin, modelleme ve danışmanlık uzmanlıkları sunan global bir pazar araştırma şirketidir. Ipsos, 500’e yakın çalışanı ve pazar payı ile Türkiye’nin en büyük araştırma şirketidir.

TÜİK’den sonra ülkemizin en fazla araştırmacıya sahip kuruluşu olan Ipsos, deneyimli araştırmacıları ile müşterilerinin işlerini geliştirmeleri için, ilk yaratıcı aşamadan, marka / hizmet / ürün gelişme evrelerine kadar olan tüm süreçte ileri araştırma araçlarıyla, yüksek kalitede çözüm üretir. Ipsos, hızlı tüketim, perakende, dayanıklı tüketim, sağlık, teknoloji, finans, otomotiv, medya, turizm ve daha pek çok alanda müşterileri ile çözüm ortağı olarak çalışır.

Ipsos, ISO9001:2015, ISO20252 ve Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) kalite belgelerine sahiptir ve çalışmalarını bu kalite standartları çerçevesinde yürütür.

Kantar Media ne iş yapar?

Kantar Media, hızla evrim geçiren medya sektörü içerisinde, müşterilerine bilgi akışı sağlayan bir şirket olarak çalışıyor.

Kantar Media, izleyici verileri, tüketici davranışları, dijital pazarlama etkinliği, tüm medya kanallarının ölçümü ve analizi, marka itibarı, tüketici ilgisi ve tepkilerinin değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve öngörü sağlar.

Kantar Media Türkiye organizasyonunda, 100’den fazla çalışanla İstanbul'da bulunmakta ve bunun yanında Türkiye genelinde istihdam olanağı yaratmaktadır. Dünya genelinde sunduğu hizmetlere paralel olarak, Kantar Media, Ad Intelligence (medya ve reklam takibi), Audiences (Televizyon ve Basın Ölçümleri), Target Group Index (TGI), Kantar Social TV Rating (KSTR) hizmetlerini sunmaktadır.