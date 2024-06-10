İş Bankası, iki ayrı sendikasyon kredisi aldı

Konuyla ilgili şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Bankamız 562,7 milyon Euro ve 442 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Sofr+%2,50 olarak gerçekleşmiştir."