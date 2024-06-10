Swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervlerinde artış sürüyor. Son 10 haftada yaklaşık 72 milyar dolar artışla pozitife geçen rezervler 6 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler 31 Mayıs haftasında 1,5 milyar dolarla ilk kez pozitife geçmişti. Bankacılar 7 Haziran ile biten geçen haftaki değişimi 4,5 milyar dolar artış olarak hesapladı.

Bankacılar swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen 10 haftada yaşanan artışı da yaklaşık 72 milyar dolar olarak hesapladı. Verilere göre swap hariç net rezerv yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyedeydi.

Brüt rezerv 146 milyar dolara ulaştı

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolar artışla 47.5 milyar dolara yükseldi. Toplam rezerv ise 2,5 milyar dolar artışla 146 milyar dolar hesaplandı.

Rezervlere ilişkin veri perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.