Bakan açıkladı: EYT'de maaş bekleyenlere ne zaman ödeme yapılacak?

EYT'de müracaat edip bekleyenlere ne zaman maaş bağlanacak? Ne kadar başvuru yapıldı, Bakan Bilgin maaşların bağlanma tarihini açıkladı.

NTV'de soruları yanıtlayan Bilgin, iki aydan fazla süredir bekleyen EYT emeklilerine maaş bağlanma süreciyle ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek bu ayın sonunu işaret etti. Bakan Bilgin, "Kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak" dedi.

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini belirterek, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğününün altını çizdi.

Peki EYT'de maaş bekleyenlerin durumu ne olacak?

Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar." diye konuştu.

Bakan Bilgin, yaşanan gecikme nedeniyle kimsenin hak kaybı yaşamayacağını, müracaat edenlerin bütün haklarını birikmiş olarak alacağını belirtti.

Bilgin gecikmenin, eksik işlemler nedeniyle yaşandığını, bazı dosyalardaki eksiklerin tamamlandığını, bir olumsuzluk yaşanmayacağını ifade etti.