İş Bankası, tarım ihtisas şubelerini yaygınlaştırıyor

İş Bankası'nın, değişik illerde bulunan 24 şubesi, çiftçilere sürdürülebilir tarım alanında yenilikçi çözümler sunmak üzere Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmet veriyor.

Deprem felaketlerinin ardından geniş kapsamlı bir afet yardım paketi sunan İş Bankası, depremlerden en çok etkilenen bazı illerdeki Tarım İhtisas Şubeleri ile ülkenin tarımsal hacminde önemli bir yere sahip olan bölgedeki çiftçilere, tarım üreticilerine destek sunarak tarımın yeniden canlanmasına da katkı sağlamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, son yıllarda yaşanan salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı ve deprem felaketleri gibi beklenmedik durumlar sonrasında gıdada kendi kendine yeterli olmanın, tarımın sürdürülebilirliğinin öneminin daha net bir şekilde anlaşıldığını ifade etti.

Tarımsal üretimin olmadığı bir yerde gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini belirten Erdem, tarımın, taşıdığı yaşamsal öneminin ve pek çok sanayi dalının önemli girdi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında dış ticaret açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Erdem, sürdürülebilir ve gelişmiş bir tarım sektörünün ülke için milli bir mesele olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

“Potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak sürdürülebilir tarım politikalarıyla hem ülkemizi kendi kendine yeter hale getirebilir hem de ihracat yoluyla ekonomiye katkı sunabiliriz. Bu da ancak ülkemizdeki üreticinin, çiftçinin desteklenmesi, yenilikçi tarım uygulamalarını kullanarak girdi maliyetlerini düşürüp verimliliklerini artırmalarıyla mümkün olur. Biz bu konuya, tarımı stratejik önceliklerimiz arasına alacak kadar önem veriyoruz.

Buradaki yaklaşımımız sadece kredi vermekten ibaret değil. Dünyadaki yenilikçi teknolojilerle, uygulamalarla çiftçilerimizi buluşturacak bir güce, etkileşime ihtiyaç olduğunun farkındayız. Tarım İhtisas Şubelerimizle çiftçilerimiz için teknolojiyi, finansı ve tarımı bir araya getirerek çok daha verimli bir şekilde çok daha fazla ürün elde etmelerini hedefliyor, teknolojiyle yapılacak yenilenmenin finansman desteğini en uygun biçimde sağlayacak çözümleri üretiyoruz.”

Tarım İhtisas Şubeleri'nin, çiftçilerin tarımdaki öncü, yenilikçi uygulamalarla ve bunları tatbik edenlerle buluşabileceği bir çerçevede tasarlandığını aktaran Erdem, burada tarım konusunda uzmanlaşmış isimlerin, tarım teknoloji girişimlerinin, akademisyenlerin ve sektörde önemli işlere imza atanların üreticilerle buluşarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları etkinlikler de düzenleyeceklerini aktardı.

Erdem, tarım sektörüne verilecek her türlü desteğin deprem felaketlerinden etkilenen bölgedeki çiftçiler açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'deki tarım alanlarının yüzde 16’sının bu bölgede bulunduğunu, tarımsal üretim değerinde de yörenin yüzde 20’lik paya sahip olduğunu belirtti.

Deprem felaketlerinden etkilenen ve geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan birçok kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Erdem, bölgenin yeniden kalkınmasını sağlamak için etkili tarım politikalarının izlenmesi ve sürdürülebilir bir üretim ortamının oluşturulması için yol haritası niteliğinde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.