İşNet’ten bir ilk: e-Defter gönderiminde bulutta imzalama dönemi

Bulutta İmzalama ile Luca MMP kullanıcısı şirketlerin ve mali müşavirlerin mali mühür ve e-İmza kullanarak e-Defter gönderim süreçlerini İşNet aracılığı ile GİB’e iletiyor. Bu işlemler İşNet tarafından arka planda bulut üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylece sisteme mali mühür ve e-İmza girmeye gerek kalmadan e-Defterler kolayca GİB’e gönderilebiliyor. İşNet ve TÜRMOB iş birliği ile geliştirilen bu özellik mali müşavirlerin iş yükünü azaltılırken, defter gönderim süreçleri de önemli ölçüde kısaltıyor.

e-Defter Gönderim süreçleri saniyeler içerisinde tamamlanıyor.

NetteArşiv ve İşteDefterim kullanıcılarının "Bulutta İmzalama" özelliğini ücretsiz kullanabileceklerini belirten İşNet e-Dönüşüm Ürünleri Grup Müdürü Ayhan Akgöz, "Bulutta İmzlama özelliği ile e-Defter gönderim süreçleri saniyeler içerisinde tamamlanıyor. Mali müşavirlerimiz, Bulutta İmzalama sayesinde Luca MMP'de oluşturdukları e-Defterleri, NetteArşiv veya İşteDefterim hizmetlerimizi kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gönderebilirler. Ayrıca, gönderim durumlarını takip edebilir ve e-Defterlerini İşNet NetteArşiv ve İşteDefterim altyapısında güvenle saklayabilirler. Bulutta İmzalama ile e-Defter gönderiminde mali mühür ve e-İmza kullanım yükünü ortadan kaldırıyor, mali müşavirlerimizin karşılaştığı işletim sistemi sorunlarını sona erdiriyoruz." dedi.

Hizmeti yeni sunmaya başlamalarına rağmen yoğun ilgi gördüklerine dikkat çeken Akgöz, "İlk günden itibaren binlerce mali müşavir 'Bulutta İmzalama' özelliğini kullanmaya başladı. Bu sayı her geçen gün artıyor. İşNet olarak odağımıza müşteriyi alarak kullanıcılarımızı yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bulutta İmzalama" nasıl kullanılır?

Bulutta İmzalama özelliğini kullanmak için Luca MMP üzerinden e-Defter gönderimi yapan mali müşavirler ve şirketler, öncelikle Dijital Vergi Dairesi üzerinden "uyumlu defter yazılım muvafakatnamesi" veriyor. Sonrasında Luca MMP’de e-Defter İşlemleri menüsünden NetteArşiv veya İşteDefterim ürünlerinin giriş bilgilerini tanımlıyorlar. Bu işlemler yapıldığında, Luca MMP üzerinden e-Defter gönderimi sırasında kendilerinin müşterisi oldukları uygulamayı seçip Bulutta İmzalama özelliğini kullanmaya başlıyorlar.