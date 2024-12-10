Egeli tekstil ihracatçıları 2025’te de önünü göremiyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kalması ve en büyük ihraç pazarlarından olan Avrupa’daki talep düşüklüğü nedeniyle 2 yıldır zor zamanlar geçiren tekstil sektörü, 2025 yılında da önünü göremiyor. Sektör temsilcileri 2025 yılının da onlar için çetin geçeceğini belirttiler.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Burak Sertbaş, son aylarda toparlanmaya başlasa da 2025 yılına umutlu bakamadıklarını belirtti. Döviz kurunun hala istedikleri ayarda olmadığı için hedef belirleyemediklerini ifade eden Sertbaş, “Hükümet dövizi arttırmayacağını bize belirtti. Döviz kuru artmadığı sürece bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Döviz kurunun enflasyon kadar artması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Döviz artmadığı sürece batağa gömüleceğiz”

Sektörün en büyük umudunun Avrupa pazarının hareketlenmesi olduğunu söyleyen Sertbaş, “Avrupa hareketlerinse toparlanma olabilir. Ekonomistlere göre Avrupa’daki hareketlilik 2025 yılının son çeyreğinde olacak. Bu da 2025 yılının 2024 yılı gibi kötü geçeceğine işaret ediyor. İhracatımız kasım ayında yüzde 19’luk artışla 93,7 milyon dolardan 111,6 milyon dolara yükseldi lakin yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte bütün işçilik maliyetleri artacak, döviz kuru aynı kaldığı sürece bütün istihdam yoğun sektörler daha da batağa gömülecek. Avrupa’daki durgunluk da bu şekilde devam ederse vay halimize” dedi.

“İhracatçılar para kaybetmeye devam ediyor”

Son 5 aydır ihracatın artmasının nedeninin işlerin iyi gitmesi olmadığını belirten Ege İhracatı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, “İhracatçılar sermayeleri tükendiğini için, döviz kredilerini ve ihracat taahhütlü kredilerini kapatmak için ihracat yapmak mecburiyetinde kaldı. İhracatın artmasının birinci sebebi bu. İkincisi ise ihracatçılar 2024 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ekonominin düzeleceğini düşünerek projeksiyonlar yapıp, siparişler aldılar ama para kaybetmeye devam ediyorlar. Fiyat tutturamıyoruz” şeklinde konuştu.

Şu an tekstil ihracatçılarının daha da kötü durumda olduğunu belirten Eskinazi, “İhracatçılarımız yeni yılda yapılacak olan asgari ücret zammını da hesap ederek ne sipariş alabiliyorlar ne de bir projeksiyon yapabiliyorlar. Önümüzdeki sene bu işin iyi gitmeyeceğinin sinyalleri şimdiden belli, döviz kurunun enflasyon artışının altında olmaması gerekiyor. Yüzde 20 eksimiz var. 2025 yılı için önümüzü göremiyoruz” dedi.