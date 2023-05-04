İspanyol Barcelo, Türkiye’de otel sayısını 20’ye çıkacak

İspanyol Barcelo Hotel Group, Türkiye’de otel sayısını 5 yıl içinde 20’ye çıkarmayı planlıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Group Başkanı Simon Pedro Barcelo, 25 ülkede 280’den fazla otel ile hizmet verdiklerini, yaptıkları yatırımlar sayesinde İspanya’nın ikinci, dünyanın ise 30’uncu büyük otel zinciri olduklarını belirterek, “ Bugüne kadar 70 milyon eurodan fazla yatırım yaptığımız Türkiye’ye çok inanıyor ve potansiyeline güveniyoruz.” dedi.

Genişleme stratejileri ve büyüme planları açısından Türkiye’nin kendileri için oldukça önemli bir ülke olduğunu söyleyen Barcelo, “25 yıldır içinde olduğumuz ve yakından tanıdığımız bir pazar olan Türkiye’ye, grup olarak yatırımlarımızı artıracağız. Şu anda İstanbul’da 2, Ankara’da 1 otelimizdeki 500’den fazla odamızla hizmet veriyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise otel sayımızı 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz İstanbul ve Ankara’daki mevcudiyetimizi artırmak. İzmir, Bursa ve Konya gibi önemli şehirlerin yanında en çok ilgi gören Bodrum, Antalya ve Alanya gibi tatil destinasyonlarında ise yeni oteller açmak.” şeklinde konuştu.

Yıl sonunda Kapadokya’da 5 yıldızlı bir otel açıyor

Türkiye’nin en çok dikkat çeken destinasyonlarından biri olan Kapadokya’da bu yıl sonuna kadar 5 yıldızlı bir otel açacaklarını açıklayan Barcelo, “Türkiye’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda yıl sonunda Kapadokya’da yaklaşık 200 odalı beş yıldızlı bir otel açacağız. Aynı zamanda Iberojet adlı havayolumuzla Kapadokya’ya direkt uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Türkiye cirosu 22 milyon euro

Grubun 2023 bütçesinin 5,6 milyar euroya ulaşmak olduğunu ifade eden Barcelo, devamında şunları kaydetti: “Söz konusu bütçenin 1,9 milyar eurosu oteller bölümünden geliyor. Türkiye’deki şirketimizin 2022 yılında gerçekleşen 22 milyon euroluk cirosu ise ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleme taahhüdümüzü teyit ediyor. Yüzde 85 doluluk oranı ile hizmet veren ve 120’den fazla ülkeden misafirleri ağırladığımız Türkiye’deki otellerimizin performansından oldukça memnunuz.”

İşletme yönetimi ve kira sözleşmeleri ile devam eden bir iş modeline sahip olduklarını da belirten Barcelo, uygun bir fırsat olması halinde mülk yatırımı yapmayı düşünebileceklerini aktardı.