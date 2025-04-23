  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İstanbul depremi sonrası THY, yolcularına ilave haklar tanıdı
Takip Et

İstanbul depremi sonrası THY, yolcularına ilave haklar tanıdı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 23-24 Nisan tarihli iç hat uçuşları için biletli yolculara ek haklar tanıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul depremi sonrası THY, yolcularına ilave haklar tanıdı
Takip Et

Türk Hava Yolları'ndan (THY), yapılan açıklamada, depremler sebebiyle iç hat biletli yolculara 7 Mayıs'a kadar işlem yapmaları halinde ilave haklar tanındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 23-24 Nisan tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm THY iç hat seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 7 Mayıs tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz olarak iade edilecektir. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın, biletin geçerliliği 23 Mayıs (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

Bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulamalar, acenteler, satış ofisleri ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

Naci Görür’den “evlere girelim mi” sorularına yanıt! Madde madde açıkladıNaci Görür’den “evlere girelim mi” sorularına yanıt! Madde madde açıkladıGündem

 

Deprem riski İstanbul'da en fazla o ilçelerde var! Celal Şengör ve Naci Görür: 7'nin üzerinde olacakDeprem riski İstanbul'da en fazla o ilçelerde var! Celal Şengör ve Naci Görür: 7'nin üzerinde olacakGündem

 

 

Şirket Haberleri
Pegasus'tan İstanbul depremi sonrası tavan fiyat kararı
Pegasus'tan İstanbul depremi sonrası tavan fiyat kararı
Agrobest, sürdürülebilirlik yatırımlarını hızlandırdı
Agrobest, sürdürülebilirlik yatırımlarını hızlandırdı
Emlak Konut'tan pay geri alım programı
Emlak Konut'tan pay geri alım programı
Anadolu Grubu'nda bayrak değişimi
Anadolu Grubu'nda bayrak değişimi
Roche'den ABD'ye 50 milyar dolarlık yatırım kararı
Roche'den ABD'ye 50 milyar dolarlık yatırım kararı
THY'den yüzde 50 indirimli bilet kampanyası
THY'den yüzde 50 indirimli bilet kampanyası