Naci Görür’den “evlere girelim mi” sorularına yanıt! Madde madde açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremler nedeniyle can kaybı yaşanmazken İstanbul Valiliği, panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığını açıkladı.

127 artçI deprem

İçişleri Bakanı Ali Yelrikaya, yaptığı son açıklamada, “Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saat 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi” dedi.

Korkutan deprem sonrası gözler Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e çevrildi. Görür, son X paylaşımında “Eve girelim mi” sorularına yanıt verdi.

Madde madde açıklayan Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, evimize girelim mi, girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle.”