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İzmir'in 22 araçlık tramvay ihalesini Bozankaya kazandı

Bozankaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 22 araçlık tramvay ihalesini kazandığını ve araçların Çiğli, Konak ve Karşıyaka hatlarında hizmet vereceğini açıkladı. Şirket, çevre dostu tramvayların ilk iki aracının 20 ay, tamamının ise 26 ay içinde teslim edileceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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İzmir'in 22 araçlık tramvay ihalesini Bozankaya kazandı
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Bozankaya'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında hizmet verecek araçlar Çiğli, Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak. Bu kapsamda İzmir'de trafik yoğunluğunun azaltılmasını sağlayacak çevre dostu tramvaylarla, karbon ayak izi azaltılacak.

Bozankaya'nın Ankara Sincan'daki tesislerinde üretilecek, 32,5 metre uzunluğunda, yüzde 100 alçak tabanlı, beş modüllü, 280 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak araçlar, çift sürüş kabin sistemi sayesinde işletme esnekliği sunacak. Tramvayların çift taraf kapı özelliği sayesinde hızlı yolcu indirme ve bindirme kolaylığı da sağlanacak.

Sözleşmenin imzalanması sonrası, ilk iki araç 20 ay sonra teslim edilecek. Araçların tamamının teslimatı ise 26 ay içinde tamamlanacak.

"Sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, üretilecek tramvayların hem İzmir'in hem de Bozankaya'nın sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum içinde olduğunu belirtti.

Günay, İzmir için tasarlayacakları tramvayların, yüksek yolcu taşıma kapasitesine sahip ve enerji verimli araçlar olduğunu aktararak, "Tramvaylar modern tasarımı ve teknik özellikleriyle, İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir içi hareketlilikte yeni bir sayfa açacak. İzmir'in ulaşım ağını yeniden şekillendirirken, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobilitenin geleceğinin yeşil ve akıllı araçlarla şekillendiğine dikkati çeken Günay, "Tramvayların sabit sefer saatleri trafikten etkilenmez, öngörülebilir ve zamanında bir toplu taşıma hizmeti sağlar. Ayrıca bu araçların, fosil yakıtla çalışan diğer toplu taşıma araçlarına göre en önemli avantajlarından biri de karbon emisyonlarının azaltılmasına sağladığı katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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