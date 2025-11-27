İzocam'dan, Dilovası tesisi için stratejik karar

Türkiye’de 60 yıldır yalıtım sektörünün kurucusu ve lideri olan İzocam, üretim yapılanmasını modernizasyon, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Bugün 5 fabrika sahasında 7 farklı ürün grubu üreten şirket, çevreci ve yüksek verimlilik sağlayan üretim teknolojilerine geçiş sürecinin bir parçası olarak, ilk fabrikası olan Dilovası’ndaki tesisinde 28 Aralık 2025 itibarıyla üretimi durdurma kararı aldı.

Operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından tesisin kapatılması planlanırken, İzocam taşyünü üretimine Kayseri’de faaliyet gösteren modern ve yüksek kapasiteye sahip yeni tesisinde devam edecek. Bu adım, şirketin 60 yıllık birikimini daha gelişmiş, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim altyapısıyla geleceğe taşımayı hedefleyen stratejisinin önemli bir parçası niteliğini taşıyor.

2025 yılı için belirledikleri “Biz Geleceğiz” mottosu ile İzocam’ın liderliğini, güvenilirliğini ve çevre dostu üretim yaklaşımını bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, Dilovası tesisinde üretimin durdurulması yönündeki kararın, uzun vadeli verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Savcı, “Faaliyetlerimizi yalnızca bugünün koşullarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yatırımlarımızı; sürdürülebilirlik, verimlilik, çevresel sorumluluk ve uluslararası standartlara tam uyum prensibi üzerine kuruyor, eski ve verimliliği düşük teknolojileri operasyon dışı bırakıyoruz. Bir süredir Dilovası tesisimizin mevcut durumunu hassasiyetle değerlendirmekteydik ve tüm opsiyonları da kapsamlı bir şekilde ele aldık. Yapılan teknik fizibilite ve ekonomik geri dönüş analizleri sonucunda, Dilovası tesisimizdeki mevcut teknolojinin sürdürülebilir olmadığı ve modernizasyon için gerekli yatırımın geri dönüşünün yeterli bulunmadığı belirlenmiş; bu nedenle tesisin yenilenmesi verimli bir seçenek olarak değerlendirilmeyerek, Yönetim Kurulumuz tarafından üretimin sonlandırılması kararı alınmıştır” dedi. Murat Savcı, Dilovası tesisi için alınan bu kararın diğer tesislerdeki üretimleri etkilemeyeceğini ve taşyünü üretimi de dahil tüm faaliyetlerin diğer tesislerde kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.

Şeffaf ve kontrollü bir dönüşüm planlandı

İzocam Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dilovası tesisinde üretimin 28 Aralık 2025’te durdurulacağını açıklayan Murat Savcı, tüm sürecin, çalışan haklarına, şirket değerlerine ve yasal mevzuata uygun şekilde planlı ve kontrollü biçimde yürütüldüğünü ve tüm paydaşlarla şeffaf bir iletişim içinde olduklarını belirtti. Murat Savcı, “Taahhüdümüz, paydaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ederken, İzocam’ın üretim altyapısını daha modern ve sürdürülebilir bir düzeye taşımaktır. Enerji verimliliği yüksek ürünlerimizle ülkemizin tasarruf hedeflerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. İzocam, sektördeki liderliğini modern, çevreci ve verimli üretim anlayışıyla geleceğe taşımaya; ülkemizin enerji tasarrufu hedeflerine katkıda bulunmaya kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.

İzocam’ın gelecek hedefleri

İzocam olarak, 60’ıncı kuruluş yılına özel olarak benimsedikleri “Biz Geleceğiz” mottosuyla; sürdürülebilir üretim, modern teknolojiler, kapasite gelişimi ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Murat Savcı, gelecek vizyonlarını şu sözlerle ifade etti:

“İzocam, Türkiye’nin sürdürülebilir yarınları için yalnızca enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirmeye değil; aynı zamanda çevresel etkileri azaltan, geri dönüşümü teşvik eden, modern üretim teknolojileriyle uyumlu bir ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir. Üretim süreçlerimizin dijitalleşmesi, operasyonel verimliliğimizin artırılması ve global standartlarda çevre dostu çözümlerin yaygınlaştırılması, önümüzdeki dönemin stratejik öncelikleri olacaktır. Sektördeki liderliğimizi daha da güçlendirmek için Ar-Ge kapasitemizi genişletmeye, uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artırmaya ve ülkemizin enerji tasarrufu hedeflerine katkı sağlayan yenilikçi yalıtım çözümlerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.”