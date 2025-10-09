Johnson & Johnson’a tazminat cezası: Bebek pudrası kansere mi yol açıyor?

Kaliforniya'da yaşayan Mae Moore, 2021 yılında mezotelyoma nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Aynı yıl Moore Ailesi, Johnson & Johnson’a (J&J) dava açarak, şirketin talk bazlı bebek pudralarında asbest lifleri bulunduğunu ve bunların Moore’un nadir görülen kanserine neden olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme davayla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme kayıtlarına göre jüri, J&J’nin 16 milyon dolar tazminat ve 950 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi.

Tazminatın temyizde azaltılması mümkün. Zira ABD Yüksek Mahkemesi'nin, cezai tazminatın genellikle tazminat miktarının dokuz katından fazla olmaması gerektiği yönünde kararları mevcut.

Temyize gidilecek

Şirketin küresel dava yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Erik Haas, kararı derhal temyize götüreceklerini belirterek, hükmü “ağır ve anayasaya aykırı” olarak nitelendirdi. Haas “Moore davasında davacı avukatları, jürinin önüne asla getirilmemesi gereken ‘sahte bilimsel’ argümanlara dayandı” dedi.

New York Post'ta yer alan habere göre, şirket, ürünlerinin güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını belirtti. J&J, 2020 yılında ABD'de talk bazlı bebek pudrası satışını durdurarak mısır nişastası içeren bir ürüne geçmişti. Mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) ise genellikle asbest maruziyetiyle ilişkilendirilen bir hastalık olarak biliniyor.

Moore'un ailesini temsil eden avukatlardan Trey Branham ise kararın ardından yaptığı açıklamada, ekibinin "Johnson & Johnson'ın sonunda bu anlamsız ölümlerin sorumluluğunu kabul edeceğini umduğunu" söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre J&J, bebek pudrası ve diğer talk ürünlerini kullandıktan sonra kanser teşhisi konduğunu söyleyen 67 binden fazla kişinin açtığı davalarla karşı karşıya. Talk pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davaların sayısı, bu davaların küçük bir kısmını oluşturuyor ve büyük çoğunluğu yumurtalık kanseri iddialarını içeriyor.

J&J, bu davaları iflas koruması yoluyla çözmeye çalıştı, ancak plan federal mahkemeler tarafından üç kez reddedildi. Mezotelyoma davaları son iflas önerisine dahil edilmedi. J&J geçmişte bu tür bazı davalarda uzlaşma sağladı, ancak ülke çapında bir anlaşma yapılamadığı için son aylarda birçok dava eyalet mahkemelerinde görülmeye devam ediyor.