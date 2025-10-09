  1. Ekonomim
Eroğlu Holding'e ait olan ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil üreticilerinden Colins'in, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini durdurduğu ileri sürüldü.

Tekstil devi Türkiye'deki fabrikasını kapattı, Mısır'a göç etti
1983 yılında Nurettin Eroğlu tarafından kurulan Eroğlu Holding'in bünyesinde yer alan Colins’in Aksaray’daki fabrikasında yaklaşık 1500 kişi çalışıyordu. Ancak firma, Mısır’daki yatırımını devreye almasının ardından Aksaray’daki üretimi tamamen sonlandırdı.

Hafta sonu itibarıyla fabrikada üretim durdurulurken, tesisin kapıları kapatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, fabrikada makinelerin ve malzemelerin yerinde bırakıldığı, şirketin ise Mısır’daki üretimde olası bir sorun yaşanması durumunda Aksaray tesisini yeniden faaliyete geçirebileceğini bildirdiği belirtildi.

Yaklaşık 1500 kişinin işsiz kaldığı kapanma kararı, Aksaray’da büyük yankı uyandırdı.

