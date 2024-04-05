Juan Valdez, Türkiye’de 2 yılda 20 şubeye ulaştı

Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu tarafından kurulan 1960 yılında kuran ve Türkiye pazarına 2022’de giren kahve markası Juan Valdez, Türkiye’de şube yatırımlarına devam ediyor. 31 Mart 2022’de İstanbul Harbiye’de ilk şubesinin açan ve Türkiye’deki 2. yılını kutlayan Juan Valdez kısa sürede İstanbul, Ankara ve Bursa’da 20 şubeye ulaşırken 350 kişilik istihdam yarattı.

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, İstanbul, Ankara ve Bursa’da bulunan 20 şube ve 350 çalışan ile misafirlerine sadece kahve sunmanın ötesinde, keyifli anılar sunma misyonuyla çalıştıklarını söyledi.